Волонтеры Сургута объявили поиски пропавшего 25-летнего Ильи Федотова

В Сургуте разыскивают 25-летнего Илью Федотова. Он пропал 16 июня, и до сих пор его местонахождение неизвестно, говорится в группе «Поиск Пропавших Людей ‒ Югра» во ВКонтакте.

«16.06.2026 года ушел из дома по адресу проспект Комсомольский, 31. Дальнейшее местоположение неизвестно. Приметы: рост 184, худощавый, глаза голубые. Был одет: темные джины, рубашка, кепка, при себе серый рюкзак», ‒ говорится в сообщении.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ильи Федотова, просят обратиться в полицию по телефону 102 или связаться с волонтерами по номерам: 8 (909) 044-90-17 (Загир), 8 (982) 218-03-90 (Ирина).