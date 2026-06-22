Жители Югры снизили активность в поиске работы по итогам мая

Жители Югры в мае стали реже искать работу: они меньше обновляли резюме и открывали новые. По данным hh.ru, за месяц в регионе разместили или обновили более 63,8 тысячи резюме, что на 9% меньше, чем в апреле.

Снижение активности зафиксировали почти во всех анализируемых профессиональных сферах. Сильнее всего показатель сократился в автомобильном бизнесе, безопасности и розничной торговле — на 12%.

В направлениях домашнего и обслуживающего персонала, продаж и клиентского сервиса, рабочих профессий, транспорта и логистики активность снизилась на 11%. В административной сфере и медицине показатель уменьшился на 9%, в производстве, сельском хозяйстве, строительстве, туризме и ресторанно-гостиничном бизнесе — на 8%.

При этом наибольший интерес к трудоустройству у жителей Югры в начале лета сохраняется в рабочих профессиях. На это направление приходится 20% всех активных резюме в регионе.

Далее идут производство и сервисное обслуживание — 16%, строительство и недвижимость, транспорт и логистика — по 15%. Домашний и обслуживающий персонал, а также продажи и клиентский сервис набрали по 14%.

«Снижение активности соискателей летом — это привычная сезонная тенденция, которая скорее говорит о стабильной ситуации на рынке труда. В этот период люди обычно не спешат менять работу без серьезной необходимости и откладывают карьерные перемены на более поздний срок, обычно это бизнес-сезон, начало осени. При этом свою роль играет и рост числа вакансий: у соискателей становится больше возможностей быстрее найти подходящую работу», — комментирует директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

В топ-10 направлений по интересу соискателей также вошли административный персонал — 10%, информационные технологии и финансы — по 6%, добыча сырья — 5%.