Югра удвоила выплату многодетным семьям в арктических районах вместо земельного участка

В Югре многодетные семьи из Белоярского и Березовского районов смогут получить до 3 млн рублей вместо бесплатного земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Порядок предоставления выплаты актуализировали на заседании правительства региона, сообщает РИЦ «Югра».

Заседание провел губернатор Руслан Кухарук. Решение приняли во исполнение поручения, которое глава региона озвучил в ежегодном послании.

«При этом для жителей арктических муниципалитетов Югры, Белоярского и Березовского районов размер поддержки увеличиваем в два раза: до 3 000 000 рублей – для семей, не получавших ранее государственную поддержку на улучшение жилищных условий за исключением маткапитала, и до 1 200 000 рублей – для семей, в составе которых есть лица, уже пользовавшиеся такой поддержкой», – сказал Руслан Кухарук.

Денежная выплата предоставляется семьям с тремя и более детьми, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Она заменяет бесплатный земельный участок для индивидуального строительства.

Директор департамента социального развития Югры Антон Терехин отметил, что поддержка многодетных семей остается важным направлением работы окружных властей, особенно в год молодой семьи.

«Мы постоянно работаем в части увеличения мер поддержки для многодетных семей. Сегодня еще одно изменение касается арктических территорий – это Белоярский и Березовский районы, где каждая многодетная семья взамен выдачи земельного участка может претендовать на выплату, которая в два раза больше, чем по округу – она будет составлять 3 миллиона рублей для тех, кто ранее не получал никаких мер поддержки в части улучшения жилищных условий. Сегодня в арктической зоне проживает больше 1200 многодетных семей. Данная мера уже затрагивает 73 многодетные семьи, которые смогут воспользоваться помощью в ближайшее время», – уточнил Антон Терехин.