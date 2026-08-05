Предпенсионный возраст в Югре в 2026 году: годы рождения, северный стаж и положенные льготы

В Югре определить предпенсионный возраст только по году рождения нельзя. Для одних жителей действует общий пенсионный график, для других — правила досрочного выхода на пенсию за работу на Крайнем Севере и в приравненных местностях. На дату получения льгот также могут влиять продолжительность северного стажа, количество детей у женщины и работа по льготной профессии.

Разбираемся, кто считается предпенсионером в 2026 году, женщины и мужчины какого года рождения входят в эту категорию, какие действуют льготы предпенсионерам в ХМАО и как подтвердить свой статус.

Кто считается предпенсионером в 2026 году

По общему правилу предпенсионерами считаются граждане, которым осталось не более пяти лет до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. При этом учитывается не только обычная пенсия, но и досрочная — например, за работу на Севере, во вредных условиях, в отдельных медицинских, педагогических и других профессиях.

В 2026 году право на обычную страховую пенсию получают:

женщины 1967 года рождения — при достижении 59 лет;

— при достижении 59 лет; мужчины 1962 года рождения — при достижении 64 лет.

В предпенсионный возраст в 2026 году на общих основаниях вступают:

женщины 1971 года рождения — после достижения 55 лет;

— после достижения 55 лет; мужчины 1966 года рождения — после достижения 60 лет.

Уже находятся в пятилетнем предпенсионном периоде женщины 1967-1970 годов рождения и мужчины 1962-1965 годов рождения, если им еще не назначена пенсия. Женщины 1967-го и мужчины 1962 года рождения в течение 2026 года переходят из категории предпенсионеров в категорию пенсионеров.

Предпенсионный возраст для северян

Для жителей Югры особенно важно определить, накоплен ли необходимый северный стаж. Сам факт проживания в округе не дает права на досрочную пенсию: учитываются именно подтвержденные периоды работы в соответствующих территориях. В Югре к районам Крайнего Севера относятся Белоярский и Березовский районы. Остальная территория округа, включая Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск, относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

Чтобы выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста, необходимо иметь:

не менее 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера либо 20 лет в приравненных местностях;

не менее 25 лет страхового стажа для мужчины или 20 лет для женщины;

не менее 30 пенсионных коэффициентов.

В 2026 году досрочную северную пенсию при выполнении этих условий получают мужчины 1967 года рождения в 59 лет и женщины 1972 года рождения, не имеющие детей или имеющие одного ребенка, в 54 года.

Соответственно, в 2026 году в предпенсионный возраст для северян с полным стажем вступают:

мужчины 1971 года рождения — при достижении 55 лет;

— при достижении 55 лет; женщины 1976 года рождения, не имеющие детей или имеющие одного ребенка, — при достижении 50 лет.

Уже находятся в таком предпенсионном периоде мужчины 1967-1970 годов рождения и женщины 1972-1975 годов рождения, если пенсия им еще не назначена.

Для женщин, родивших двух и более детей, действует отдельное основание. Они могут выйти на пенсию в 50 лет, если имеют:

не менее 20 лет страхового стажа;

не менее 12 лет работы в районах Крайнего Севера либо 17 лет в приравненных местностях;

не менее 30 пенсионных коэффициентов.

В 2026 году по этому основанию выходят на пенсию женщины 1976 года рождения. В пятилетний предпенсионный период вступают женщины 1981 года рождения — после достижения 45 лет. Женщины 1977-1980 годов рождения при соблюдении требований уже находятся в предпенсионном возрасте. Количество детей должно быть учтено в сведениях Социального фонда. Если информация отсутствует, система может определить дату выхода на пенсию и предпенсионный статус неправильно.

Особый порядок применяется к педагогам, медицинским работникам, представителям творческих профессий, работникам вредных и тяжелых производств, водителям городского пассажирского транспорта и некоторым другим категориям.

Какие федеральные льготы положены предпенсионерам

Работающий предпенсионер имеет право раз в год получить два рабочих дня для прохождения диспансеризации. За ним сохраняются место работы и средний заработок. Даты освобождения необходимо согласовать с работодателем. Обычно работнику следует подать письменное заявление, а после обследования — подтвердить посещение медицинской организации, если это предусмотрено правилами работодателя.

Работодатель не вправе отказать человеку в приеме на работу или уволить его только по причине предпенсионного возраста. За возрастную дискриминацию предусмотрена ответственность.

При этом статус предпенсионера не дает абсолютного запрета на увольнение. Трудовой договор можно расторгнуть по законным основаниям — например, при ликвидации организации, сокращении штата или дисциплинарном нарушении с соблюдением установленной процедуры.

Предпенсионеры имеют особые гарантии при регистрации в качестве безработных. С 1 февраля 2026 года максимальная величина пособия для этой категории составляет 15 886 рублей в месяц до применения районного коэффициента. В районах Крайнего Севера, приравненных местностях и других территориях с районными коэффициентами минимальная и максимальная величины пособия увеличиваются. Конкретная сумма зависит от среднего заработка, продолжительности работы перед увольнением, основания прекращения трудовых отношений и других обстоятельств. При выполнении условий период выплаты предпенсионеру может составлять до 12 месяцев в течение 18 месяцев. Для постановки на учет нужно подать заявление через портал «Работа России» или «Госуслуги».

Служба занятости может направить предпенсионера на профессиональное обучение, переподготовку или повышение квалификации. Обратиться за этой мерой могут как безработные, так и в предусмотренных программой случаях работающие граждане. Заявления принимаются через службу занятости и портал «Работа России».

Безработному предпенсионеру пенсия может быть назначена не более чем на два года раньше положенного срока, если одновременно выполнены несколько условий:

человек был уволен из-за ликвидации организации или сокращения;

у него есть необходимый страховой, северный или специальный стаж;

служба занятости не смогла подобрать ему работу;

центр занятости направил в СФР предложение о досрочном назначении пенсии.

Самостоятельно потребовать такую пенсию только на основании отсутствия работы нельзя: решение принимается при участии службы занятости.

Налоговые льготы предпенсионерам в Югре

Налоговые льготы отличаются от остальных предпенсионных гарантий. Для большинства граждан они возникают по достижении прежнего пенсионного возраста:

с 55 лет у женщин;

с 60 лет у мужчин.

Для граждан с полным северным стажем льготный возраст наступает раньше:

с 50 лет у женщин;

с 55 лет у мужчин.

Таким образом, начало пятилетнего предпенсионного периода и начало налоговых льгот могут не совпадать, особенно у людей с индивидуальным досрочным пенсионным возрастом.

Налог на имущество

Предпенсионер может не платить налог за один объект каждого вида, не используемый в предпринимательской деятельности. Например, льготу можно одновременно получить на:

одну квартиру или комнату;

один жилой дом;

один гараж или машино-место;

одну хозяйственную постройку площадью до 50 квадратных метров.

Если у человека две квартиры, освобождение применяется только к одной из них.

Земельный налог

Налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного участка. Если участок занимает шесть соток или меньше, земельный налог не начисляется. Если площадь составляет десять соток, налог рассчитывается только за четыре.

Транспортный налог

Окружной закон предусматривает снижение транспортного налога на 50% для пенсионеров и некоторых категорий предпенсионеров.

Льгота распространяется, в частности, на:

легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил;

мотоцикл или мотороллер до 35 лошадиных сил;

грузовой автомобиль до 150 лошадиных сил;

снегоход или мотосани до 50 лошадиных сил;

моторную лодку до 50 лошадиных сил.

Получить ее могут женщины с 50 лет и мужчины с 55 лет при наличии полного северного и страхового стажа, граждане со смешанным северным стажем — после достижения рассчитанного для них льготного возраста, а также женщины с 55 и мужчины с 60 лет независимо от северного стажа.

Имущественные льготы обычно применяются автоматически на основании сведений СФР. Проверить их можно в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Сведения» — «Льготы». Если информация отсутствует, заявление можно направить через личный кабинет ФНС, МФЦ, почтой или при личном посещении инспекции.

Как подтвердить статус предпенсионера

Отдельно оформлять или «получать» статус обычно не требуется. СФР определяет его по сведениям индивидуального лицевого счета и передает информацию работодателям и ведомствам по системе межведомственного обмена. Когда нужна бумажная или электронная справка, ее можно заказать через «Госуслуги».

Перед тем, как подтверждать статус предпенсионера, желательно заказать на «Госуслугах» выписку из индивидуального лицевого счета СФР. В ней нужно проверить:

все ли работодатели и периоды работы указаны;

правильно ли отражены северные территории;

учтен ли специальный стаж;

правильно ли внесено количество детей;

совпадают ли сведения с трудовой книжкой;

хватает ли общего страхового стажа.

Особенно внимательно нужно проверять старые периоды работы, сведения о которых подавались до появления электронного учета.

Если стаж отражен не полностью, следует подать в СФР заявление о корректировке лицевого счета. Подтверждением могут служить трудовая книжка, справки работодателей и архивов, трудовые договоры, приказы, лицевые счета и другие документы. СФР также может направить запрос работодателю или в архив.