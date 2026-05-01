Юбилеи, события и имена, связанные с историей Сургута и Югры

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775560844"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1779994762"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Srm9pVU4HUSJP8vVcar0dwNWN4Zv6e1AKoic/+KLRvg4FpLjw924xMPdr3ePZ4bhl8pCtmSx5h54FAKKotR6tMOu693OB37cslVdS+/LbYiuLge1Wx6MJTAvhQHD2Y4B"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Srm9pVU4HUSJP8vVcar0dwNWN4Zv6e1AKoic/+KLRvg4FpLjw924xMPdr3ePZ4bhl8pCtmSx5h54FAKKotR6tMOu693OB37cslVdS+/LbYiuLge1Wx6MJTAvhQHD2Y4B"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "17742256884e16703b63c22978db930e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcKKkmx"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcKKkmx"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-07 16:20:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-05-28 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775560880"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1779994787"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=33rQlv4UASKVNPKYNzduI/QjHK0fJy1tpFNQfoRVDkHo7OUJRgN3BKwOotD47hX4iAr2sPmJhjom+SRHl/kozcKyVaor++qzlxHNxKsxCYD5IQwghPwlJaBwEH57bWip"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=33rQlv4UASKVNPKYNzduI/QjHK0fJy1tpFNQfoRVDkHo7OUJRgN3BKwOotD47hX4iAr2sPmJhjom+SRHl/kozcKyVaor++qzlxHNxKsxCYD5IQwghPwlJaBwEH57bWip"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e61f1ce3b7fcf1397307038cec3ee660.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcKKkmx"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcKKkmx"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-07 16:21:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-05-28 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775560880"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1779994787"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=33rQlv4UASKVNPKYNzduI/QjHK0fJy1tpFNQfoRVDkHo7OUJRgN3BKwOotD47hX4iAr2sPmJhjom+SRHl/kozcKyVaor++qzlxHNxKsxCYD5IQwghPwlJaBwEH57bWip"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=33rQlv4UASKVNPKYNzduI/QjHK0fJy1tpFNQfoRVDkHo7OUJRgN3BKwOotD47hX4iAr2sPmJhjom+SRHl/kozcKyVaor++qzlxHNxKsxCYD5IQwghPwlJaBwEH57bWip"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e61f1ce3b7fcf1397307038cec3ee660.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcKKkmx"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcKKkmx"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-07 16:21:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-05-28 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775560844"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1779994762"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Srm9pVU4HUSJP8vVcar0dwNWN4Zv6e1AKoic/+KLRvg4FpLjw924xMPdr3ePZ4bhl8pCtmSx5h54FAKKotR6tMOu693OB37cslVdS+/LbYiuLge1Wx6MJTAvhQHD2Y4B"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Srm9pVU4HUSJP8vVcar0dwNWN4Zv6e1AKoic/+KLRvg4FpLjw924xMPdr3ePZ4bhl8pCtmSx5h54FAKKotR6tMOu693OB37cslVdS+/LbYiuLge1Wx6MJTAvhQHD2Y4B"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "17742256884e16703b63c22978db930e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcKKkmx"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcKKkmx"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-07 16:20:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-05-28 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcKKkmx реклама на siapress.ru
​Памятные даты мая 2026 года: люди, события, юбилеи

Юбилеи, события и имена, связанные с историей Сургута и Югры

​Памятные даты мая 2026 года: люди, события, юбилеи
Значительная часть работы Иосифа Каролинского была связана с развитием города. При его участии в Сургуте был сформирован благоустроенный микрорайон Энергетиков. Фото: slib.ru

Май в истории Сургута и Югры – это не только День Победы, но и десятки других событий, дат и имен. В разные годы в этот месяц происходили важные изменения, открывались учреждения, формировалась городская инфраструктура и рождались люди, сыгравшие заметную роль в развитии региона.

8 мая

55 лет назад, в 1971 году, родился генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский. Его семья приехала на Север в 1986 году – в Новый Уренгой, где отец работал в энергетике, а мать – химлаборантом в линейном производственном управлении.

После школы окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Трудовую деятельность начал в 1997 году мастером по добыче на буровой. За 17 лет прошел путь от машиниста технологических компрессоров до начальника производственного отдела ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В 2013-2019 годах работал в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», где занимал должности начальника инженерно-технического центра и заместителя генерального директора по эксплуатации газопроводов. В 2019 году возглавил ООО «Газпром трансгаз Сургут». Награжден отраслевыми наградами и благодарностью Министерства энергетики России.

9 мая

День Победы.

75 лет назад, в 1951 году, родился Александр Прищепа – доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Югры, почетный профессор Сургутского государственного университета.

Родился в Омске, окончил исторический факультет Уральского государственного университета. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1999 году – докторскую по специальности «Отечественная история», в 2000 году получил звание профессора.

С 1995 года работал в Сургутском государственном университете, где занимал должности доцента, заведующего кафедрой истории России, проректора по учебной работе и декана исторического факультета (2003–2008). По его инициативе в вузе была открыта специальность «История», создана аспирантура и диссертационный совет.

Является автором научных работ по истории России и Сургута, в том числе монографий, а также участвовал в создании «Академической истории Югры». Под его руководством в 2002 году издан сборник «Очерки истории Сургута».

Награжден званиями «Ветеран труда» и «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», а также нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

10 мая

25 лет назад, в 2001 году, была зарегистрирована газета «Сургутские ведомости» – официальный печатный орган администрации Сургута. Издание выходит еженедельно по субботам. В нем публикуются официальные материалы органов местного самоуправления, а также журналистские тексты о ключевых событиях и социальной жизни города. Пилотный номер газеты вышел 14 сентября 2001 года.

19 мая

145 лет назад, в 1881 году, по утвержденному Государственным советом решению были упразднены Березовская, Сургутская и Нарымская казачьи команды. Офицерам предоставили право перейти на военную или гражданскую службу либо выйти в отставку. Городовые казаки были переведены в мещанское сословие с сохранением прав собственности на землю, которой они пользовались до реформы.

20 мая

95 лет назад, в 1931 году, родился Иосиф Каролинский – один из основателей системы электроснабжения Западной Сибири. Он окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «инженер-гидротехник» и участвовал в строительстве крупных энергетических объектов страны. Работал мастером на строительстве Новосибирской, Джамбулской и Кураховской ГЭС, главным инженером управления строительства Карагандинской ГРЭС-2, на строительстве Южно-Балыкского газоперерабатывающего завода, ТЭЦ в Тобольске и в Тюмени.

С 1968 года работал в Сургуте, где возглавлял трест «Запсибэнергострой» ОАО «Тюменьэнерго». Под его руководством велось строительство сургутских ГРЭС, а также развитие городской инфраструктуры. При его участии в городе появились 12 домов, четыре общежития, четыре кафе, детский сад, школа, больница, два магазина и детский парк.

Награжден орденом «Знак Почета», премией Совета Министров СССР и знаком «Отличник энергетики и электрификации СССР». В 2004 году его именем названа одна из улиц Сургута, на доме №1 установлена мемориальная доска.

20 лет назад, в 2006 году, в Сургуте открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик».

26 мая

75 лет назад, в 1951 году, родился Хамит Ясавеев – доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники.

Он окончил Казанский химико-технологический институт. В Сургут был направлен в 1987 году, где возглавил завод стабилизации конденсата ОАО «Газпром» и руководил им до 1998 года.

Позднее работал заместителем начальника департамента по добыче и переработке газа, газового конденсата и нефти ОАО «Газпром», а также занимал должность заместителя генерального директора по переработке конденсата «Сургутгазпрома».

28 мая

75 лет назад, в 1951 году, родился Владимир Богданов – генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз», Герой Труда Российской Федерации.

Он окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», а также Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. С 1973 года работал в системе Главтюменьнефтегаза, пройдя путь от помощника бурильщика до руководителя крупнейшей нефтяной компании.

С 1984 года возглавляет ПАО «Сургутнефтегаз». Является доктором экономических наук, академиком Академии горных наук и Академии технологических наук РФ, автором научных работ по развитию нефтегазовой отрасли.

Удостоен звания Героя Труда Российской Федерации, а также званий «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» и «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Является почетным гражданином Сургута, Сургутского района и Югры.

Награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, орденом Почета и другими наградами.

29 мая

105 лет назад, в 1921 году, в Сургутском уезде был подавлен кулацкий мятеж, ставший частью Западносибирского крестьянского восстания. Оно началось в начале марта и продолжалось до открытия навигации.

Для подавления выступления в Сургут прибыл бронепароход «Алтай» с отрядом красноармейцев под руководством Михаила Хорохорина. В результате было арестовано около 400 человек.

30 мая

25 лет назад, в 2001 году, распоряжением мэра Сургута был создан Центр развития образования. Сегодня учреждение действует как МАУ «Информационно-организационный центр» и обеспечивает поддержку муниципальных образовательных организаций при проведении мероприятий, реализации проектов и программ. Руководит центром Светлана Гончарова.

25 лет назад, в 2001 году, была образована региональная телерадиокомпания «Север». Вещание охватывает Сургут, Нефтеюганск, а также Сургутский и Нефтеюганский районы.

45 лет назад, в 1981 году, в Сургуте появился первый фотоклуб «Отражение». У его истоков стояли фотохудожники Алексей Бессмертных, Леонид Березницкий, Анатолий Тараскин и Георгий Корчёнкин.

Информация взята из краеведческого календаря «Знаменательные и памятные даты города Сургута на 2026 год». Подготовлено Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Проект «ДУМАть и решать». Эмилия Трапезникова // ONLINE 344
  2. ​Суд принял признание вины экс-мэра Сургута Филатова по делу о коммерческом подкупе 310
  3. ​В Ханты-Мансийске впервые отметили День коренных народов России 283
  4. В этот день мы чествуем всех, кто своим трудом вносит вклад в процветание нашего города, округа, страны. Это – каждый из вас 262
  5. ​В Сургуте отметили Первомай на площади Советов, пока Центральная площадь пустовала 256
  6. ​32% югорчан планируют отдых с шашлыками на майские праздники 256
  7. ​В Сургутском районе выставили на торги участок под автодорожный комплекс у моста через Обь 243
  8. ​Памятные даты мая 2026 года: люди, события, юбилеи 198
  9. ​Югорчан ждут 11 выходных дней на новогодние праздники в 2027 году 186
  10. ​Ольга Ионкина: «64% обращений в инспекцию связаны с вопросами оплаты труда» 177
  1. ​Александр Моор отметил активность молодежи на акции «Диктант Победы» 2287
  2. ​«Когда зажжется этот свет?»: депутаты Сургута потребовали включить освещение на дороге к школе №22 в Дорожном 1638
  3. Расходы на строительство сургутского ж/д вокзала выросли до 10 млрд рублей — губернатор 1529
  4. ​Довольны? 1522
  5. ​Аренда жилья в Сургуте снизилась на 10% 1467
  6. ​Продали квартиру – какой налог платить? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1442
  7. Объединение авто- и жд-вокзала — очевидное решение, которое нужно было принимать сразу. Сургуту нужно не меньше трех транспортных хабов 1431
  8. ​С заботой о тех, кто защищает Родину: как Отделение СФР по ХМАО – Югре поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО 1339
  9. ​Авария на водоводе в Сургуте: без воды остались два дома 1307
  10. Ярмарка «Красную горку встречаем» в Сургуте собрала десятки предпринимателей 1245
  1. ​Лай и гуляй по ГОСТу 11134
  2. Анонимные игроки 4279
  3. ​В Сургуте демонтируют павильоны на остановке «Все для дома» 4266
  4. ​ФНС получит контроль над переводами россиян 4187
  5. ​Лидия Евлоева: «Физическая активность и питание помогают отсрочить развитие сахарного диабета» 4093
  6. ​Сергей Ионов: «Креативным индустриям нужны люди, а не только деньги» 3698
  7. ​Татьяна Алфёрова: «В Югре туризм – это история про то, как продать снег и комаров» 3562
  8. ​Utair увеличит число рейсов из городов Югры в летнем расписании 3388
  9. ​Алёна Поль: «Человеку нужен человек, для остального найдется время» 3170
  10. ​Почему «Проект «Аве Мария» − это не «Интерстеллар» // Впервые вижу 2750

