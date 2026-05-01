Юбилеи, события и имена, связанные с историей Сургута и Югры

Значительная часть работы Иосифа Каролинского была связана с развитием города. При его участии в Сургуте был сформирован благоустроенный микрорайон Энергетиков. Фото: slib.ru

Май в истории Сургута и Югры – это не только День Победы, но и десятки других событий, дат и имен. В разные годы в этот месяц происходили важные изменения, открывались учреждения, формировалась городская инфраструктура и рождались люди, сыгравшие заметную роль в развитии региона.

8 мая

55 лет назад, в 1971 году, родился генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский. Его семья приехала на Север в 1986 году – в Новый Уренгой, где отец работал в энергетике, а мать – химлаборантом в линейном производственном управлении.

После школы окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Трудовую деятельность начал в 1997 году мастером по добыче на буровой. За 17 лет прошел путь от машиниста технологических компрессоров до начальника производственного отдела ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В 2013-2019 годах работал в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», где занимал должности начальника инженерно-технического центра и заместителя генерального директора по эксплуатации газопроводов. В 2019 году возглавил ООО «Газпром трансгаз Сургут». Награжден отраслевыми наградами и благодарностью Министерства энергетики России.

9 мая

День Победы.

75 лет назад, в 1951 году, родился Александр Прищепа – доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Югры, почетный профессор Сургутского государственного университета.

Родился в Омске, окончил исторический факультет Уральского государственного университета. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1999 году – докторскую по специальности «Отечественная история», в 2000 году получил звание профессора.

С 1995 года работал в Сургутском государственном университете, где занимал должности доцента, заведующего кафедрой истории России, проректора по учебной работе и декана исторического факультета (2003–2008). По его инициативе в вузе была открыта специальность «История», создана аспирантура и диссертационный совет.

Является автором научных работ по истории России и Сургута, в том числе монографий, а также участвовал в создании «Академической истории Югры». Под его руководством в 2002 году издан сборник «Очерки истории Сургута».

Награжден званиями «Ветеран труда» и «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», а также нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

10 мая

25 лет назад, в 2001 году, была зарегистрирована газета «Сургутские ведомости» – официальный печатный орган администрации Сургута. Издание выходит еженедельно по субботам. В нем публикуются официальные материалы органов местного самоуправления, а также журналистские тексты о ключевых событиях и социальной жизни города. Пилотный номер газеты вышел 14 сентября 2001 года.

19 мая

145 лет назад, в 1881 году, по утвержденному Государственным советом решению были упразднены Березовская, Сургутская и Нарымская казачьи команды. Офицерам предоставили право перейти на военную или гражданскую службу либо выйти в отставку. Городовые казаки были переведены в мещанское сословие с сохранением прав собственности на землю, которой они пользовались до реформы.

20 мая

95 лет назад, в 1931 году, родился Иосиф Каролинский – один из основателей системы электроснабжения Западной Сибири. Он окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «инженер-гидротехник» и участвовал в строительстве крупных энергетических объектов страны. Работал мастером на строительстве Новосибирской, Джамбулской и Кураховской ГЭС, главным инженером управления строительства Карагандинской ГРЭС-2, на строительстве Южно-Балыкского газоперерабатывающего завода, ТЭЦ в Тобольске и в Тюмени.

С 1968 года работал в Сургуте, где возглавлял трест «Запсибэнергострой» ОАО «Тюменьэнерго». Под его руководством велось строительство сургутских ГРЭС, а также развитие городской инфраструктуры. При его участии в городе появились 12 домов, четыре общежития, четыре кафе, детский сад, школа, больница, два магазина и детский парк.

Награжден орденом «Знак Почета», премией Совета Министров СССР и знаком «Отличник энергетики и электрификации СССР». В 2004 году его именем названа одна из улиц Сургута, на доме №1 установлена мемориальная доска.

20 лет назад, в 2006 году, в Сургуте открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик».

26 мая

75 лет назад, в 1951 году, родился Хамит Ясавеев – доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники.

Он окончил Казанский химико-технологический институт. В Сургут был направлен в 1987 году, где возглавил завод стабилизации конденсата ОАО «Газпром» и руководил им до 1998 года.

Позднее работал заместителем начальника департамента по добыче и переработке газа, газового конденсата и нефти ОАО «Газпром», а также занимал должность заместителя генерального директора по переработке конденсата «Сургутгазпрома».

28 мая

75 лет назад, в 1951 году, родился Владимир Богданов – генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз», Герой Труда Российской Федерации.

Он окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», а также Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. С 1973 года работал в системе Главтюменьнефтегаза, пройдя путь от помощника бурильщика до руководителя крупнейшей нефтяной компании.

С 1984 года возглавляет ПАО «Сургутнефтегаз». Является доктором экономических наук, академиком Академии горных наук и Академии технологических наук РФ, автором научных работ по развитию нефтегазовой отрасли.

Удостоен звания Героя Труда Российской Федерации, а также званий «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» и «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Является почетным гражданином Сургута, Сургутского района и Югры.

Награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, орденом Почета и другими наградами.

29 мая

105 лет назад, в 1921 году, в Сургутском уезде был подавлен кулацкий мятеж, ставший частью Западносибирского крестьянского восстания. Оно началось в начале марта и продолжалось до открытия навигации.

Для подавления выступления в Сургут прибыл бронепароход «Алтай» с отрядом красноармейцев под руководством Михаила Хорохорина. В результате было арестовано около 400 человек.

30 мая

25 лет назад, в 2001 году, распоряжением мэра Сургута был создан Центр развития образования. Сегодня учреждение действует как МАУ «Информационно-организационный центр» и обеспечивает поддержку муниципальных образовательных организаций при проведении мероприятий, реализации проектов и программ. Руководит центром Светлана Гончарова.

25 лет назад, в 2001 году, была образована региональная телерадиокомпания «Север». Вещание охватывает Сургут, Нефтеюганск, а также Сургутский и Нефтеюганский районы.

45 лет назад, в 1981 году, в Сургуте появился первый фотоклуб «Отражение». У его истоков стояли фотохудожники Алексей Бессмертных, Леонид Березницкий, Анатолий Тараскин и Георгий Корчёнкин.

Информация взята из краеведческого календаря «Знаменательные и памятные даты города Сургута на 2026 год». Подготовлено Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина