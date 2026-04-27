Председатель Думы Сургута поздравляет с Днем российского парламентаризма

Уважаемые сургутяне!

Уважаемые депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации РФ!

Уважаемые коллеги-депутаты Думы города Сургута, Думы ХМАО-Югры, Тюменской областной Думы, представительных органов местного самоуправления Югры!

Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!

Этот день символизирует становление и развитие демократических традиций. 27 апреля 1906 года начала работу первая Государственная Дума Российской империи, заложившая основы парламентаризма и народовластия.

Современный российский парламент - Федеральное Собрание играет ключевую роль в жизни государства, обеспечивая баланс интересов, формируя законодательную базу и реализуя волю граждан. Это пример высокого профессионализма, ответственности и служения обществу.

Общественно-политическая жизнь нашей страны во многом зависит от законов и решений, принимаемых депутатами всех уровней, их взаимодействия с исполнительной властью и гражданским обществом.

В этот праздничный день выражаю глубокую признательность всем, кто посвятил себя работе в законодательных и представительных органах власти разных уровней! Пусть ваша работа всегда будет востребована и по достоинству оценена гражданами нашего города, округа, страны!