16+
​Памятные даты марта 2026 года: люди, события, юбилеи

Юбилеи, события и имена, связанные с историей Сургута и Югры

​Памятные даты марта 2026 года: люди, события, юбилеи
Свято-Троицкий собор. Фото взято с сайта slib.ru

В марте вспоминаем памятные даты, связанные с историей Сургута и Югры: основания культурных учреждений и предприятий, открытия нефтяных месторождений, юбилеи выдающихся деятелей культуры и нефтяной отрасли.

1 марта

25 лет назад, в 2001 году, в Сургуте открылась Галерея современного искусства «Стерх». Изначально она работала как «Сургутская художественная галерея» в одном из залов краеведческого музея. С 2016 года «Стерх» является структурным подразделением МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр». Сегодня это одна из главных площадок современного искусства в городе: здесь проходят выставки, фестивали, концерты современной музыки, встречи арт-клуба, работает семейная мастерская «Стершонок».

2 марта

65 лет исполняется Людмиле Лозовой (р. 1961) – заслуженному деятелю культуры Югры, заместителю директора Детской школы искусств №1 Сургута. Более четырех десятилетий она посвятила деятельности в отрасли культуры города и района. Начинала преподавателем музыкальной школы №4 в Сургуте, руководила Барсовской детской школой искусств по классу фортепиано. Награждена благодарственными письмами губернатора Югры и органов местного самоуправления.

4 марта

55 летЕлене Запольской (р. 1971) – директору школы «Перспектива», почетному работнику общего образования РФ и заслуженному работнику образования Югры. Ранее работала в сургутской начальной школе № 39, лицее № 4 им. генерал-майора Хисматулина В.И. Кандидат педагогических наук, ветеран труда Российской Федерации и округа.

8 марта

245 лет назад, в 1781 году, в Сургуте вместо обветшалой деревянной соборной церкви была заложена каменная соборная Свято-Троицкая церковь. Храм на Барской горе стал первым каменным сооружением города и долгое время оставался его архитектурной доминантой − он находился на самом высоком месте Обского берега и приводил в восхищение проплывавших по реке путешественников. В 1930 году собор закрыли, здание использовали в хозяйственных целях, изначально как дом культуры, а позже, как пекарню и склад рыбоконсервной фабрики. После пожара оно было утрачено. Помещение решили не восстанавливать.

К празднованию 50-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на месте разрушенного Троицкого храма была построена и освящена часовня, как память об истории одного из первых и долгое время единственных каменных зданий Сургута, писали ранее в «Сургутской трибуне».

В 2013 году было принято решение о строительстве нового Свято-Троицкого собора в Сургуте на пересечении улиц Мира и Островского. В 2023 году состоялось его открытие.

13 марта

75 лет исполняется Ивану Айдуллину (р. 1951) – Герою труда Российской Федерации, ветерану нефтяной отрасли, почетному гражданину Югры. Мастер по капитальному ремонту скважин ПАО «Сургутнефтегаз» принимал участие в освоении месторождений Западной Сибири, награжден государственными и отраслевыми наградами. В 2020 году имя Айдуллина разместили на мемориальной плите комплекса «Звезды Югры» в Ханты-Мансийске.

В этот же день 35 лет назад, в 1991 году, было создано Сургутское управление технологического транспорта №2 «Сургутнефтегаза». Предприятие сформировали на базе действующих подразделений, его первым руководителем стал Роберт Галеев.

18 марта

115 лет со дня рождения Василия Рехвиашвили (1911-1995) − лауреата Государственной премии СССР в области техники,

заместителя начальника объединения, управляющего трестом «Сургутбурнефть», начальника центральной научно-исследовательской лаборатории ПО «Сургутнефтегаз». Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции.

19 марта

80 лет исполняется Александру Груздеву (р. 1946), преподавателю Детской школы искусств №1. С 1981 года выступает в вокальном дуэте со Светланой Марченко. Его имя занесено в Книгу Почета Сургута за весомый вклад в развитие культуры. Награжден знаком «За заслуги перед городом Сургутом».

20 марта

65 лет назад, в 1961 году, открыли Мегионское нефтяное месторождение.

21 марта

55 летЕлене Блиновой (р. 1971) − директору Театра актера и куклы «Петрушка» с 2013 года, заслуженному деятелю культуры Югры. В сфере культуры работает более 30 лет. До «Петрушки» работала в Концертно-театральном центре «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске, Сургутской филармонии. Награждена Премией Губернатора округа в области культуры и искусства.

23 марта

100 лет со дня рождения Евгения Жаворонкова (1926-1999) – ветерана Великой Отечественной войны и нефтяной промышленности, директора конторы разведочного бурения №4 (в настоящее время – Сургутское управление буровых работ №1 ПАО «Сургутнефтегаз»). Находясь на пенсии, активно участвовал в общественной жизни города, был одним из инициаторов создания садово-огородных товариществ для ветеранов войны и труда. Почетный гражданин Сургута, награжден государственными орденами и медалями.

24 марта

40 лет назад, в 1986 году, при РЭУ «Тюменьэнерго» открылся детский сад №70 «Голубок» (в настоящее время − МБДОУ детский сад № 70 «Голубок»). Первый директор − Тамара Молчанова. В 2003 году учреждение передали в муниципальную собственность. Сейчас в учреждении работает более 120 сотрудников, директор − Эльмира Гиниятуллина.

25-28 марта

95 лет назад, в 1931 году, в Сургуте состоялась первая районная конференция рыбаков.

Дополнение:

85 лет назад, в 1941 году, создана Сургутская машинно-тракторная станция (МТС), обслуживавшая колхозы района. Ее ликвидировали в 1959 году в ходе проведения аграрной реформы.

60 лет назад, в 1966 году, ввели в эксплуатацию энергопоезд №129, обеспечивший город и предприятия электроэнергией.

45 лет назад, в 1981 году, образован трест «Сургутнефтедорстройремонт», занимавшийся содержанием и развитием дорожной инфраструктуры. 386 километров состояло на балансе треста в первый год работы.

Информация взята из краеведческого календаря «Знаменательные и памятные даты города Сургута на 2026 год». Подготовлено Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина


нравится (5) не нравится (0)
Сегодня в 14:03, просмотров: 339, комментариев: 1
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:50
Подборка знаменательных дат марта 2026 года замечательна. Навеяло и личные впечатления о времени первых, кто жил и работал в Сургуте. Евгений Никитович Жаворонков - первый директор Конторы разведочного бурения 4, предтече Сургутского УБР 1. Василий Иосифович Рехвиашаили - заместитель управляющего. трестом «Сургутбурнефть» производственного объединения «Тюменьнеытегаз» (Сургут,1966- 1971 гг), заместитель Генерального директора Производственного объединения «ЗапСибБурнефть» по вышкостроению ( Сургут, 1971 - 1977 гг). Транспортный кластер ПАО СНГ ныне состоит из 19 подразделений, в том числе 8 специализированных УТТ, 6 УТТ в составе НГДУ. В феврале 1975 года приказом 73 по ГТНГ была создана Сургутская тракторная контора, ныне УТТ-5. Создание УТТ - 2 в 1991 году вызванивает вопрос.

	NULL

