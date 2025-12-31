Поздравление главы Сургута Максима Слепова с Новым годом

Дорогие сургутяне!

Мы запомнили 2025 год отмеченным прорывными победами в специальной военной операции, мощной поддержкой всей страной наших героических бойцов и по-настоящему знаковыми событиями. Это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, 95-й годовщины родной Югры, 60-летия присвоения статуса города любимому Сургуту.

Для нас 2025-й стал годом большого преображения. Вместе мы многое сделали, чтобы город стал ещё уютней и привлекательней. В Сургуте появились новые дороги и общественные пространства, достопримечательности и памятные места. Мы создавали яркие события и принимали гостей со всего региона.

2026 год утверждён Годом единства народов России. Искренне желаю сохранить дух сотрудничества, созидания и взаимопомощи для новых достижений и выдающихся историй, рождённых здесь, в нашем дорогом Сургуте.

Поздравляю вас с Новым, 2026-м годом и светлым праздником Рождества!

Пусть в семьях царят мир и достаток, здоровье, радость и любовь. Добра вам и благополучия, дорогие друзья!

С новогодними праздниками!