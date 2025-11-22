16+
НТЦ остается самым загадочным проектом Сургута. Одно понятно: некогда частную инициативу полностью замкнула на себя власть

НТЦ в Сургуте снова меняется: там планируют кампус за 18 миллиардов

НТЦ остается самым загадочным проектом Сургута. Одно понятно: некогда частную инициативу полностью замкнула на себя власть
Фото администрации Сургута

Во время Дней Югры в Совете Федерации стало известно о новой версии мегапроекта — университетском кампусе СурГУ, который планируют построить на территории НТЦ («Юнити-парк») за 18 млрд рублей. Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают: что происходит с проектом НТЦ спустя 10+ лет после первой концепции, почему концепция снова меняется, куда исчезли частные инвесторы, как связаны генетические лаборатории, Арктика и университетский кампус, и появится ли все-таки жилье, чтобы проект окупился.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте вновь заговорили о большом университетском кампусе. Точнее, заговорили об этом в Москве, в Сургуте об этом узнали не так давно. Во время Дней Югры в Совете Федерации, которые прошли недавно, заместитель губернатора Елена Майер рассказывала сенаторам о том, что собираются на территории сургутского НТЦ, так называемый «Юнити-парк», рядом с ледовым дворцом построить большой университетский кампус. Завершение запланировано на 2029 год, участок в 80 тысяч квадратных метров, бюджет в районе 18 миллиардов рублей.

Так как мы про кампус говорим уже (и без всякого кампуса говорим) лет 10, предлагаем еще раз к этой теме вернуться. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима. Здравствуйте всем, друзья.

Д.Щ.: Маленький контекст: НТЦ у нас строится, он действительно есть, сейчас там строится Центр высоких биомедицинских технологий, его готовность 30%, там провели кучу разных подготовительных работ в плане коммуникаций, там делают набережную. В общем, это большая территория, которая готовится под большую застройку. Ранее мы предполагали, что эта застройка вполне может перетечь из научно-технологической в жилую, но как бы об этом пока такого прямого разговора нет. Но вот зато сейчас заговорили про кампус. Как ты эту ситуацию видишь?

Т.С.: Ну, не все потеряно с кампусом и с жилой застройкой, правда? Проекту еще долго и долго жить. И как он видоизменится еще не раз, нам остается только предполагать. Во всяком случае, сегодня мы услышали очередную трансформацию проекта и понимаем, что это совсем не тот проект НТЦ, который был впервые презентован более 10 лет назад. А трансформаций этих было уже несколько.

Д.Щ.: Это да.

Т.С.: Что позволяет нам говорить о, видимо, не последней редакции данного проекта. Ну, что мы по факту видим? Из предполагавшегося частно-государственного партнерства проект превращается фактически в бюджетный. То есть уже не частная структура толкает этот проект и делает всевозможные презентации, не даже попечительский совет, в который входят представители частных компаний и региона, и государства, а все заявления о том или ином развитии НТЦ озвучивают чиновники регионального уровня.

Д.Щ.: Да, это так.

Т.С.: Ну, мы исходим из данных, которые мы имеем. Значит, если модерацию проекта проводят чиновники, а частные инвесторы и интересанты не фигурируют в этом процессе, то, вероятно, частных инвесторов уже отдавили от этого проекта, и они либо не оказывают никакого серьезного влияния на ход вещей, либо вовсе в нем не участвуют. Напомню, что инициатором вообще-то этого проекта в свое время была сургутская финансово-промышленная строительная корпорация «Сургутгазстрой». И многие проектные решения по этому большому проекту, а проект, заметим, превосходит своими объемами и своим потенциальным значением для города, для региона другой заметный проект, который сейчас все обсуждают, застройку Ядра центра города, и финансово, и политически. Вот многие проекты тогда были разработаны, я имею в виду проектные решения, предложения, «Сургутгазстроем». Сегодня, видимо, этим занимается кто-то другой и под прямым контролем региональных властей, а может быть, не только региональных. В общем, еще что мы видим? Как я помню, ключевая ставка на проект НТЦ делалась в одной из последних версий на генетическую лабораторию большую.

Д.Щ.: Это вот тот самый Центр биомедицинских технологий.

Т.С.: Да-да.

Д.Щ.: Который, как заявляется, строится по прямому заданию и указанию президента России.

Т.С.: Да, и вроде бы Игорь Сечин, который на федеральном уровне эту тему как-то продвигает, тоже, видимо, финансово обеспечивает вот эту федеральную заинтересованность к данной теме, вот он тоже это все дело поддержал. Но в последнем заявлении прозвучала формулировка достаточно интересная, связанная с арктическим… Я вот, наверное, даже точно прочитаю, что там, как анонс звучит…

Д.Щ.: Ну да, там есть еще тема про Арктику, про нефть в том числе. Это уже следующий пункт.

Т.С.: Да-да-да. И тогда у меня… Точно я не прочитаю, потому что ты фактически за меня это все сказал только что. Значит, ну что, где генетика, где Арктика? Я бы хотел, конечно, в этом разобраться. Мне кажется, при всей масштабности, что первого, что второго варианта, это как-то вот так несколько несовместимые вещи. Может быть, мы слабо разбираемся в вопросе, а кто-то это понимает лучше. Еще смотрим на такой момент: ни одна из местных корпораций, прежде всего нефтяного сектора, топливно-энергетического комплекса, к данному проекту никакого интереса не проявляет, во всяком случае, публично. Мне об этом неизвестно.

Д.Щ.: Ну, слушай, я точно знаю, что – это у нас опять же на сайте было – что «Альфа-Банк» заключил некое соглашение с Фондом развития НТЦ. И вот «Альфа-Банк» там что-то как-то будет присутствовать. Мы опять же не знаем, какие там еще есть контрагенты, но как бы как минимум кто-то еще подтягивается.

Т.С.: Ну хорошо, давай тогда попробуем поразмышлять. Что нужно «Альфа-Банку» – не сургутская корпорация, не югорская, как мы знаем – что нужно «Альфа-Банку» в сургутском НТЦ?

Д.Щ.: Ну здесь как бы…

Т.С.: Кроме финансирования и зарабатывания на этом финансировании процентов?

Д.Щ.: Ну, может быть, это, а может быть, здесь… Как бы мы знаем про этот механизм работы, когда высокая власть просит какую-нибудь большую корпорацию включиться в какой-то проект, просто потому что так надо, Родина попросила.

Т.С: Очевидный вопрос возникает: а что, других корпораций, известных в Сургуте, больше нет? Остались только…

Д.Щ.: Не знаю. Нет, ну, может быть, «Сургутнефтегаз» это делает непублично. «Сургутнефтегаз» много чего непублично делает, по-моему, в плане денег своих, так что мы знать не можем.

Т.С.: Окей, но проект НТЦ заявлен как очень важный публичный проект. Это не какая-то корпоративная вещь, согласимся. Это не что-то, чего власти пытались бы избегать. Напротив, власти используют проект НТЦ как свою визитную карточку, я имею в виду региональные власти. И предыдущая команда, и нынешняя команда, видимо, по наследству получившая этот проект, они используют его как демонстрацию развития в регионе науки, новых технологий, ну и все прочее. Соответственно, не привлекать к такому яркому, перспективному проекту местные корпорации, которые в общем-то достаточно активно привлекаются регионом к финансированию всевозможных местных региональных программ, еще раз, на это я лично обращаю внимание. Заметим также, что НТЦ, который строится как развитие университетской научной учебной базы Сургута и региона, то бишь Сургутского государственного университета, так вот, сам наш университет так же нежно, скромно помалкивает все это время. Я не припомню ни одного сколько бы то ни было значимого заявления со стороны того или иного руководителя Сургутского университета об НТЦ.

Д.Щ.: Ну, или это было сказано очень тихо и незаметно, или я не знаю.

Т.С.: Соответственно, даже в нынешней ситуации, когда НТЦ чисто физически начинает приобретать какие-то очертания… Ну, это вот такое, (кто-то считает красивое, кто-то некрасивое) черное здание там такое овальное построено на берегу, то есть работа идет. Мы видим, что из бумажного проекта НТЦ потихонечку становится чем-то достаточно тактильным. Ну посмотрим, как дальше пойдет. Но вот все эти концептуальные вещи до сих пор остаются без многих очевидных вопросов. Наверное, было бы неплохо, если бы нам какой-нибудь авторитетный руководитель региона объяснил, что же все-таки это за такой проект замечательный, что и когда там будет. Ну, мы же опять сейчас вот эту вот цифру в 18 миллиардов услышали как цифру, относящуюся к некому этапу. То есть это не то, чем будет закончена вся эта история.

Д.Щ.: Ну естественно, да-да. НТЦ – это большая штука.

Т.С.: Значит, тут что-то опять придумано новое, что-то скорректировано, что-то будет переделано. И опять в том или ином виде пресловутый НТЦ претерпит очередные изменения в своем проекте, в своей концепции, видимо, в своем будущем. Поэтому я бы не стал так смело утверждать, что жилья там не будет. Видимо, будет. Ну, все это надо окупать, чудес на свете не бывает. Почему-то Ядро центра города нужно окупать коммерческим строительством, иначе мы не получим ни реновацию Саймы, ни реновацию территорий, парков-скверов, ни «Петрушки» несчастной. А вот в случае с НТЦ, когда речь идет о суммах в десятки порядков выше, чем с Ядром центра города, мы пока ни одного инвестора не увидели, кроме «Альфа-Банка». Но, еще раз, банк, генетика, Арктика – пока у меня логическая цепочка не складывается. Давайте отнесем это к нашим…

Д.Щ.: Ну, мы помним…

Т.С.: Да-да-да?

Д.Щ.: «Самолет» еще, «Самолет». У нас же он, когда договаривались о… С губернатором Югры, с Русланом Кухаруком встречался президент компании, группы компаний «Самолет», там разговор шел о строительстве и развитии КРТ в Сургуте, Ханты-Мансийске. И, возможно, мы услышим о том, что именно «Самолет» что-то будет строить на этой территории. Это пока что чисто предварительная история. Потому что пока-что…

Т.С.: Ну, «Самолету» надо для этого долететь до Сургута.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: А там не все хорошо у, как мы говорили в прошлую неделю, не все хорошо у наших застройщиков с «топливом», поэтому будем смотреть. Не знаю, «Самолет»… Что «Самолет»? «Самолет» может строить большие дома.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: С маленькими малометражными квартирами. Как это вяжется с НТЦ, я не знаю, с генетикой – напрямую. Генетику это ухудшает, мы это знаем. А вот как это вяжется с наукой, пока трудно себе представить.

Д.Щ.: Ну вот, это предмет для нашего дальнейшего исследования, я думаю. Прямо один из самых по-прежнему… Пожалуй, один из самых интригующих проектов всех 2010-х годов, и, видимо, еще и 2020-х годов тоже, будет у нас НТЦ.

Т.С.: Ну и 2030-х, конечно. До 2030-х-то годов – вон уже, рукой махнуть – 4 года осталось.

Д.Щ.: Ну да. Ну что ж, дорогие слушатели, читатели, пожалуйста, высказывайте свои мнения относительно того, что происходит с сургутским НТЦ. Ставьте «лайки», если вам интересно то, что мы обсуждаем. И читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru– ссылка, как всегда, в описании. Вскоре вновь услышимся. До свидания.

Т.С: Спасибо всем, друзья. Всем пока.


последние комментарии читаемые комментируемые

