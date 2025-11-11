Ушла из жизни доктор филологически наук, профессор Нина Никифоровна Парфёнова

7 ноября из жизни ушла доктор филологически наук, профессор Нина Никифоровна Парфёнова. Последние три десятилетия она жила в Сургуте, на проспекте Ленина, и мало кто в этой скромной и маленькой женщине видел ученого-филолога с мировым именем.

Ее имя ‒ имя большого ученого, многие годы специализировавшегося на изучении ономастики Зауралья, ‒ широко известно не только в нашей стране, но и за рубежом. За годы своей работы она стала автором более сотни научных публикаций, четырех монографий, одиннадцати учебно-методических пособий, а также уникального «Словаря русских фамилий конца ХVI-ХVIII вв. (по архивным источникам Зауралья)».

Свой трудовой путь выпускница филологического факультета Томского государственного университета начала еще в 1959 году. С 1967 по 1970 год обучалась в аспирантуре Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. В 1971 году защитила кандидатскую диссертацию, затем с 1972 по 1992 год работала в должности доцента Петропавловского педагогического института (Казахстан), а с 1992 по 1997 ‒ в должности доцента кафедры общего языкознания Тюменского государственного университета.

В 1997 году Нина Никифоровна стала сотрудником только что обретшего статус вуза Сургутского государственного педагогического института. Здесь Нина Никифоровна многие годы обучала студентов-филологов, вела курсы «Современный русский литературный язык», «История русского языка», «Введение в славянскую филологию». Здесь широко развернулся ее научный потенциал. Параллельно с этим преподавала в Сургутском государственном университете. В 2002 году она защитила докторскую диссертацию на тему «Русские фамилии конца XVI-XVIII вв. (по архивным источникам Зауралья)», получила научное звание профессора. По инициативе Нины Никифоровны на кафедре ежегодно издавался сборник научных трудов «Актуальные вопросы лингвистики» (всего вышло 10 выпусков). Своими научными поисками она увлекла и учеников. Под ее руководством был защищен ряд кандидатских диссертаций по русскому языку.

Н.Н. Парфёнова принимала активное участие в международных научных конференциях, проходивших в разных уголках мира: Италия, Польша, Чехия, Украина, Канада, Словакия, Испания и т.д.

В 2012 году была удостоена звания «Почетный профессор СурГПУ».

В последние годы работы на кафедре Нина Никифоровна занималась подготовкой магистрантов. Под ее руководством была открыта магистерская программа «Обучение русскому языку в полиэтнической среде» ‒ одна из самых востребованных программ в регионе и России в целом. Именно в магистратуре отразился и ее международный профессиональный опыт, поскольку Нина Никифоровна в рамках академического обмена в молодости была преподавателем русского как иностранного на Кубе.

Счастливая и активная научная жизнь как будто компенсировала личные утраты. Мало кому Нина Никифоровна говорила о боли потерь, а ведь ее постигло большое материнское горе: обе дочери ушли из жизни раньше матери, не оставив внуков.

В 2017 Нина Никифоровна вышла на заслуженный отдых, но еще четыре года продолжала выполнять нагрузку по кафедре. Она любила следить за изменениями в стране, в городе, за судьбой своих учеников. Испытывала неловкость, когда ей нужна была посторонняя помощь. Нина Никифоровна всегда ждала гостей.

Добрая память о ней навсегда останется в ее делах, книгах и учениках.