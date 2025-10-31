Пьянство – это добровольное сумасшествие, люди осознанно на это идут. Что с этим делать?

На днях Министр здравоохранения Мурашко высказался на тему старения человека. Он сказал, что процесс старения – это есть не физиологическая неизбежность, а вполне регулируемый процесс.

Что он имел в виду? Замедление старения необходимо начинать не после выхода не пенсию, а в период активной молодой жизни. Также он сказал об инфарктах, что его предпосылки и формирование идет в течение длительного времени, начиная с молодого возраста. Питание и образ жизни влияет на весь организм постоянно с молодых лет.

Идем дальше. Алкоголизм. 7-10 литров спирта в год – это база для старения всего организма, начиная с молодого возраста. Спорт – не панацея. Спорт – это физические нагрузки и не факт, что спортсмен будет долгожителем. Как правило, после ухода из спорта больших достижений, после многолетних ограничений в еде и в алкоголе, бывший спортсмен отрывается по полной. И зачастую становится хроническими алкоголиком.

Что ему делать в жизни после спорта? Картины рисовать? По театрам ходить? Писать книги? Многие спортсмены, к сожалению, тупо спиваются. Как тупо спиваются и в деревнях, и в селах. Спиваются от идиотизма в заброшенных локациях Российской глубинки. Так люди по пьяни совершают уголовные преступления, для которых слово культура ассоциируется только с фразой «культурно отдохнуть». Благо алкомаркеты и «наливайки» у каждого столба.

Как следует оценивать обществу этот всепроникающий алкобизнес? Как оценивать торговые точки, где основную кассу делает водка, пиво и прочие алкогольные напитки, лишь дополняемые неким ассортиментом продуктового набора? Ну да. Алкоголики возьмут и выпить, и закусить. Если убрать алкоголь, то этот малый и средний бизнес у каждого угла ветром сдует. Их следует рассматривать сегодня как необходимое зло. Акцизы с алкоголя дают налоги, государство имеет прямой интерес в этих расплодившихся алкомаркетах.

Но запретом алкомаркетов проблему не решить. Необходима альтернатива алкоголю. К примеру, тот же дебошир во временной забегаловке/вокзале на ж/д напился и устроил дебош на пустом месте. А если бы ему показали мозаики Германа Черемушкина, сводили его в Музей строительства железной дороги Тюмень – Сургут, показали музей техники ж/д транспорта. Или по вокзалу ходил бы экскурсовод и призывал на двухчасовую экскурсию по городу с заездом в «Сургут-Сити», где можно было бы ему окунуться в атмосферу делового Сургута, посидеть с чашечкой кофе, наблюдая за движущимися лентами эскалаторов с людьми, за которыми можно наблюдать бесконечно. Тогда вряд ли его потянуло бы выпить и с помутненным сознанием бросаться на людей и рвать свою куртку.

Пьянство – это добровольное сумасшествие. Но и сказать, что культурной альтернативы алкомаркетам в городе нет – нельзя. Но их катастрофически не хватает. Помните картинку из типичного городка дореволюционной России. Столько-то кабаков, столько-то церквей и ни одного учреждения культуры.

Что делать рабочему после смены на фабрике или на заводе? Пойти в кабак и напиться. При этом понимая, что алкоголь – это зло. Экономить и игнорировать все то, что должно создать альтернативу пьянству – это не просто аморально, но и преступно. Поэтому дополнительно облагать алкомаркеты надо не просто дополнительным налогом, а налогом на капитальный ремонт той же «Авроры», реконструкции того же Дома Пионеров, строительства того же городского культурного центра, открытия того же планетария или того же нового здания Сургутского драматического театра. То есть налоги должны быть местные и адресные на алкомаркеты, а не просто размазанные по всему региону или стране.

К примеру, Тюмень вводит туристический местный налог на развитие общественных туалетов в туристической зоне города и не только. Да и странно, что по прошествии антиалкогольной компании имени Егора Лигачева, власти продолжают тратить бюджеты на все кроме того, что способствует трезвому образу жизни.

Ввели мост «Звезда Оби» – замечательно, получили Южный обход города. Однако не вложили окружные власти ни одного миллиарда рублей для другого обхода: южного, северного, западного или восточного для обхода алкомаркетов в Югре и в Сургуте. Ну да. Вкладываем пока в медицину и ритуальные услуги. То есть выпил среднестатистический гражданин Югры свою отведенную ему тонну спирта за всю жизнь и welcome в учреждения медицины и… летальный исход. Тем более, что строится, говорят, и новый морг, и крематорий подремонтировали и вторую печь запустят.

А о строительстве чего-то для жизни и замедления старения среднестатистического гражданина Югры как-то не слышно. И первое, что видно невооруженным глазом – то, что не замедляется потребление алкоголя из многочисленных алкомаркетов Югры.