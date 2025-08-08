Эксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке формы школьнику

К выбору школьной формы стоит подходить внимательно ‒ она должна быть удобной и безопасной. В Минпросвещении сообщали: единой формы для всех не будет, но с нового учебного года вступают в силу общие требования ГОСТа к материалам и пошиву. О том, как выбрать школьную форму рассказали эксперты Роскачества.

Требования к школьной форме

В 2024 году утвержден разработанный Роскачеством и ИНПЦ текстильной и легкой промышленности ГОСТ Р 71582-2024 на школьную форму. Он распространяется на брюки, юбки, пиджаки, блузки, рубашки, сарафаны и другие предметы школьной одежды.

В документе прописаны качественные характеристики ткани: прочность, стойкость к истираемости, способность образовывать катышки, насколько допустимо изменение размера и выцветание после стирки и другие параметры. Соблюдение стандарта для производителя добровольное. Тем не менее, если на этикетке указан данный ГОСТ, то изделие должно ему соответствовать.

На что смотреть, выбирая школьный костюм

Качество материалов

Для школьной формы предпочтительно выбирать ткани из натуральных материалов ‒ хлопка, шерсти, вискозы ‒ с примесью полиэстера, акрила и/или эластана.

Отказываться от покупки из-за небольшого количества синтетики в составе не нужно: благодаря ее добавлению вещь становится прочнее, меньше мнется, на ней дольше не появляются катышки.

А вот если изделие на 70 и более процентов состоит из полиэстера, полиамида или акрила, то тело не будет «дышать», и в такой одежде ребенку будет жарко и некомфортно. С другой стороны, если одежда состоит из 100% хлопка, она будет сильно мяться. Если из 100% шерсти, то в такой форме будет жарко, на ней будут образовываться катышки и так далее.

Для климатических условий средней полосы оптимальным считается состав, где 40-60% ‒ шерсть, а остальное ‒ синтетические волокна.

Не стоит путать синтетические волокна с искусственными. Синтетику делают преимущественно из продуктов переработки нефти. Например, это всем известные полиэстер, эластан и акрил. А вот искусственные волокна (к таким, например, относится вискоза) производят из продукта натурального происхождения — из целлюлозы. Но само производство вискозы включает искусственный процесс: целлюлозу измельчают, замачивают в растворителе, нагревают, пропускают через пластины с мельчайшими отверстиями, чтобы получить гладкие полупрозрачные нити.

Тем не менее такие ткани близки по своим свойствам к натуральным, хорошо пропускают воздух и комфортны для тела.

Одна из самых больших проблем на рынке школьной формы (в частности, брюк для мальчика) ‒ фальсификация состава сырья: состав не соответствует заявленному в маркировке. В 2024 году это нарушение обнаружено у 30% исследованных Роскачеством брюк. В 2018 году эксперты выявили 52% нарушений маркировки по составу материалов, а в 2016-м — 50%.

Подкладка

Бывает, что внешняя ткань костюма соответствует требованиям к качеству, а вот подкладка ‒ сплошной акрил. Поэтому особое внимание обращайте на подкладку, а если ее состав не указан в маркировке, то лучше не приобретать такую одежду. Хорошо, если подкладка будет изготовлена из вискозы или хлопка с добавлением небольшого количества синтетических волокон.

Швы

Грубые швы способны натирать нежную кожу, а слишком слабые могут быстро разойтись. Для проверки ткань можно растянуть в разные стороны и оценить состояние шва в таком положении.

Наличие леи (для брюк для мальчиков)

Лея ‒ кусок мягкой ткани, изнутри прикрывающий молнию ширинки на мужских брюках. Если леи не будет, есть риск, что молния изнутри будет натирать и причинять дискомфорт.

Наличие тесьмы на краях брюк

Чтобы края брюк, которые могут соприкасаться как с обувью, так и с землей или асфальтом, сразу не протерлись, низ штанины подшивают специальной тесьмой. Обратите внимание и на ее наличие.

Выбор зимних брюк для мальчика

В ассортименте школьных брюк можно встретить утепленные варианты ‒ например, с подкладкой из флиса. Они согреют в мороз, но такие брюки не предназначены для долгого нахождения в теплом помещении ‒ в них будет жарко. Поэтому зимой лучше надевать теплые брюки только для улицы, а в школе переодеваться в обычную школьную форму.

Пуговицы

Казалось бы, это деталь, к которой невозможно придраться, однако пуговицы с острыми краями могут представлять опасность для ребенка.

На что смотреть при выборе мужской сорочки или блузки для девочки

Состав

Согласно действующим стандартам, рубашки и блузки относятся к одежде второго слоя, то есть не предназначены для тесного контакта с кожей: подразумевается, что под низ будет надета майка. Однако на практике часто и дети, и взрослые носят рубашки и блузки на голое тело. В связи с этим старайтесь брать натуральные хлопковые рубашки (90-100%).

Натуральный состав, к сожалению, не всегда гарантирует воздухопроницаемость. Дело в том, что имеет значение и плотность переплетения волокон. Плотная ткань лучше держит форму, но хуже пропускает воздух. Поэтому оценивайте материал и смотрите, чтобы он не был слишком плотным.

Швы

Как и в случае с костюмом, они не должны быть грубыми, с жесткими торчащими нитками.

Проверьте, как сшито изделие

Как бы ни был хорош материал, каким бы прочным и износостойким ни оказалось изделие ‒ если оно некачественно сшито, носить его будет весьма проблематично. Обратите внимание на качество швов ‒ они должны быть крепкими. Также должны быть проставлены машинные закрепки у верхнего и нижнего концов боковых карманов, а низ брюк должен быть обработан.