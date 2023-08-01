О том, какие регионы являются самыми комфортными для проживания в Тюменской области

Ежегодно тысячи людей со всей России и стран ближнего зарубежья посещают Тюмень и Тюменскую область. Кто-то ненадолго приезжает по делам, другие же едут с намерением поселиться в городе на Туре насовсем. О том, какие города являются самыми лучшими для проживания расскажем в обзоре siapress.ru.

Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск включены в рейтинг комфортных для проживания городов по итогам 2019 года. Данные результаты получены на основании расчета Минстроя России совместно с ДОМ.РФ индекса качества городской среды.

Тюмень вошла в тройку лидеров рейтинга среди крупных городов с численностью населения от 250 тыс. до одного млн. человек в условиях комфортного климата. На первом месте Грозный, у него 223 балла, вторую строчку занял Сочи, 219 баллов и столько же баллов у Тюмени.

В рейтинге городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек на девятой строчке расположился Ишим, Тобольск занял 16 место. Всего в рейтинг попало 143 города страны.

Среди городов с численностью населения от 25 до 50 тыс. человек Ялуторовск находится на 72 позиции, Заводоуковск – 81. В данный рейтинг включены 227 город России.

Всего по итогам рейтинга комфортных для проживания городов Тюменская область среди 85 субъектов федерации в пятью городами заработала 197 баллов. Самое большое число баллов у Москвы – 283, Санкт-Петербурга – 243, Московской области- 201 балл.

Индекс качества жизни городов рассчитывается Минстроем второй год.

«Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан – один из национальных приоритетов. По поручению президента Российской Федерации, к 2024 году необходимо повысить индекс качества городской среды на 30 процентов и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Индекс качества дает понимание того, какие сильные и слабые стороны есть у каждого города, и какие дальнейшие шаги нужно предпринять органам власти, чтобы жизнь в их городе была комфортной, безопасной и удобной», – пояснил экс-глава Минстроя России Владимир Якушев.

На сайте siapress.ru прошел опрос среди читателей о том, какой город для них самый комфортный. 40% проголосовавших выбрали Тюмень, а 25% – за Сургут. Так, например, в рейтинге РБК среди лучших регионов для жизни, Тюменская область и ХМАО заняли пятое и шестое место после Белгородской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края.

Но чаще всего россияне хотят переехать в Краснодарский край, Тюменскую и Калининградская области. Лучшие регионы для жизни по мнению граждан назвали аналитики «Авито Недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали покупательский спрос на рынке новостроек в разных регионах. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и их агломерации, на которые приходится 47 процентов от общего спроса. Первое место по популярность занял Краснодарский край — на него направлены 9,5 процента всех запросов на платформе. За год спрос в регионах вырос на 32 процента. Наиболее часто местными новостройками интересуются жители Москвы, Ростовской области и Крыма.

Тройку лидеров замкнули Тюменская и Калининградская области — на них прошлось 3,4 и 2,7 процента от общего спроса соответственно. В первом регионе особенно заинтересованы жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, а во втором — покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Кемеровской области. В первую десятку также вошли Свердловская и Воронежская области (по 2,7 процента от общего спроса), Татарстан (2,3 процента), Ростовская область и Крым (по 2,3 процента), Новосибирская область (2,2 процента) и Дагестан (2,1 процента).

Реже всего покупатели новостроек интересуются жильем на Севере и Дальнем Востоке. Наименее популярными регионами стали Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская и Мурманская область, а также Ненецкий АО.