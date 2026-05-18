Erid:2SDnjecNAUJ

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 5,8 млрд рублей.

Активы банка за указанный период составили 781,8 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 111,5 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2026 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, за последний год рейтинги Уралсиба повысили все ключевые российские рейтинговые агентства: АКРА – до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, НКР – до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» – до уровня ruА со стабильным прогнозом.

Erid:2SDnjecNAUJ

Реклама.ИНН0274062111

ПАО « БАНК УРАЛСИБ»