Ипотека в Югре выросла почти на 80% за год

В первом квартале 2026 года жители Югры оформили 4,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 18 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ипотек выросло на 67%, а объем выданных кредитов ‒ на 77%, сообщает Отделение Банка России по Тюменской области.

Кроме ипотеки, югорчане стали чаще брать потребительские и автокредиты. В целом по Тюменской области, Югре и Ямалу объем таких кредитов вырос на 20%.

Спрос на кредиты начал увеличиваться на фоне постепенного снижения ставок, пояснила заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова:

«Начиная со второй половины прошлого года жители стали брать больше розничных кредитов. Вместе с тем после ужесточения условий программы «Семейная ипотека» выдачи льготной ипотеки в феврале и марте сократились».

По данным Банка России, общая задолженность жителей Тюменской области, Югры и Ямала по кредитам превысила 1,5 триллиона рублей, из которых 936 миллиардов приходится на ипотеку.