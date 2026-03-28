Железнодорожные пути обновят в Югре, на Урале и Ямале

В 2026 году на Свердловской железной дороге планируют отремонтировать 309,4 км железнодорожного пути и заменить 161 стрелочный перевод. Работы пройдут на участках Транссибирской магистрали и рокадных направлениях в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, указали в пресс-службе перевозчика.

Активная фаза путевой кампании начнется в апреле и продлится до ноября. Работы разделят на три этапа:

на первом этапе – направление Войновка – Нижневартовск;

на втором – участки Екатеринбург – Чепца, Колчедан – Екатеринбург и Коротчаево – Новый Уренгой;

на третьем – направления Дружинино – Екатеринбург и Екатеринбург – Называевская.

«В работах будет задействовано пять путевых машинных станций и свыше 100 единиц техники: путеукладочные поезда, машины для очистки щебеночного балласта, сварки рельсов, выправки пути и другие. Для проведения профилактики и ремонта земляного полотна (восстановление откосов насыпи, нарезка кюветов, водоотводных канав, разработка выемок) будут использоваться специализированные мехкомплексы, включающие в себя экскаваторы и бульдозеры», – указали в сообщении.

Объем и виды работ ежегодно определяются на основе графиков обновления инфраструктуры и диагностики состояния пути. Как отмечают в компании, своевременный ремонт позволяет повысить безопасность движения и увеличить допустимые скорости поездов на обновленных участках.