В Югре запустили опрос о продлении приеме на работу иностранцев на 2027 год

В Югре начали изучать мнение жителей о продлении запрета на трудоустройство иностранных граждан по патентам. Инициатором выступил окружной департамент труда и занятости населения, а ежегодный опрос об ограничении трудовой деятельности мигрантов запустила социологическая служба Югры, сообщил РИЦ «Югра».

Югорчанам предлагают высказать позицию по продлению на 2027 год действующего запрета для работодателей региона на прием иностранных граждан по патентам по 27 видам экономической деятельности. В перечень входят, в частности, торговля, пассажирские перевозки, заготовка лесных ресурсов, а также услуги в разных сферах — образовании, здравоохранении, спорте и других.

В РИЦ «Югра» уточнили, что ограничение распространяется на граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Грузии. При этом запрет не касается тех, у кого уже есть разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.

Принять участие в опросе можно со 2 по 26 марта 2026 года на портале «Открытый регион - Югра» по ссылке: https://vk.cc/cUY5nN.