Суд в Советском арестовал подозреваемых по делу о хулиганстве и вымогательстве

Суд отправил под стражу двух жителей Советского, которых обвиняют в хулиганстве и вымогательстве, сообщает прокуратура Югры. По данным следствия, 29 декабря 2025 года 21-летний и 27-летний мужчины, зашедшие в магазин с разливным пивом, напали на двоих местных жителей. Кроме того, как указано в сообщении, они требовали деньги с применением насилия.

Обвиняемых задержали правоохранительные органы. Сегодня суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ находятся на контроле прокуратуры Югры.