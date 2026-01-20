В Мегионе девочке выплатили 50 тысяч рублей компенсации за нападение бездомной собаки

Прокуратура Мегиона по обращению местной жительницы провела проверку после причинения вреда ее несовершеннолетней дочери, которую еще в декабре 2024 года на улице покусала бездомная собака. Женщина просила оказать содействие во взыскании с администрации компенсации морального вреда.

Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причиненного нападением животного. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу ребенка 50 тысяч рублей. Решение суда уже исполнено.