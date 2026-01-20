Год службы в зоне СВО для югорчан будет учитываться как два года трудового стажа

Участникам спецоперации из Югры период службы в зоне СВО засчитывается в страховой стаж в двойном размере. Как сообщили в отделении Социального фонда России по региону, при определении права на пенсию один год службы учтут как два года стажа.

Кроме того, за год участия в спецоперации начисляются повышенные пенсионные коэффициенты — 3,6 вместо 1,8.

Время нахождения на СВО также учитывается при назначении досрочной страховой пенсии по старости за длительный стаж: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. В таких случаях пенсия может быть установлена на два года раньше достижения пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Период службы в зоне СВО также засчитывается в стаж для досрочного выхода на пенсию.

Военнослужащие-добровольцы в Югре получают государственную пенсию по инвалидности. Для ветеранов спецоперации предусмотрено право получать одновременно две пенсии — страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности. В отделении СФР добавили, что размер пенсии повышается, если получатель содержит родственников.

По вопросам можно обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам: 8 (800) 100-00-01.

Также в регионе почти на миллион рублей увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу. Объем региональной поддержки составляет 3 550 000 рублей. С учетом федеральной выплаты 400 000 рублей и муниципальной 150 000 рублей общая сумма единовременной выплаты достигает 4,1 млн рублей. Гарантированная сумма дохода военнослужащего, заключившего контракт в Югре, за год с учетом заработной платы в зоне СВО — не менее 6 600 000 рублей.

Подробнее о службе по контракту в Югре — на сайте voin86.ru и по номеру +7 (938) 872-54-69 (звонки — в дневное время, сообщения — круглосуточно в Telegram или МАХ).