16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,5159   EUR  90,7211  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?
Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
В каких классах, по-вашему, допустимы оценки за поведение?
Комментировать
0
Оценки за поведение в школе — это…
Комментировать
0
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?

Да 20%

Возможно 40%

Нет 40%

Всего голосов: 80

Комментировать
0
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Больше опросов

Для югорчан срок службы в зоне СВО будет учитываться в пенсионный стаж в двойном размере

Год службы в зоне СВО для югорчан будет учитываться как два года трудового стажа

Для югорчан срок службы в зоне СВО будет учитываться в пенсионный стаж в двойном размере
Фото администрации Сургута

Участникам спецоперации из Югры период службы в зоне СВО засчитывается в страховой стаж в двойном размере. Как сообщили в отделении Социального фонда России по региону, при определении права на пенсию один год службы учтут как два года стажа.

Кроме того, за год участия в спецоперации начисляются повышенные пенсионные коэффициенты — 3,6 вместо 1,8.

Время нахождения на СВО также учитывается при назначении досрочной страховой пенсии по старости за длительный стаж: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. В таких случаях пенсия может быть установлена на два года раньше достижения пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Период службы в зоне СВО также засчитывается в стаж для досрочного выхода на пенсию.

Военнослужащие-добровольцы в Югре получают государственную пенсию по инвалидности. Для ветеранов спецоперации предусмотрено право получать одновременно две пенсии — страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности. В отделении СФР добавили, что размер пенсии повышается, если получатель содержит родственников.

По вопросам можно обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам: 8 (800) 100-00-01.

Также в регионе почти на миллион рублей увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу. Объем региональной поддержки составляет 3 550 000 рублей. С учетом федеральной выплаты 400 000 рублей и муниципальной 150 000 рублей общая сумма единовременной выплаты достигает 4,1 млн рублей. Гарантированная сумма дохода военнослужащего, заключившего контракт в Югре, за год с учетом заработной платы в зоне СВО — не менее 6 600 000 рублей.

Подробнее о службе по контракту в Югре — на сайте voin86.ru и по номеру +7 (938) 872-54-69 (звонки — в дневное время, сообщения — круглосуточно в Telegram или МАХ).


нравится (0) не нравится (0)
20 января в 12:00, просмотров: 784, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жители одного подъезда в доме на Каролинского в Сургуте два дня живут без воды 523
  2. ​«Пальцы онемели»: жители Сургута жалуются на холод в автобусах 502
  3. Актировка! Сургутские школьники 1-11 классов второй смены пропустят занятия из-за морозов 489
  4. ​Уроки сноса 485
  5. Россияне смогут посмотреть Олимпиаду-2026. Правда, не по центральному ТВ 485
  6. ​За три недели января в Сургуте сгорели восемь автомобилей 465
  7. ​Шесть работодателей из Югры вошли в рейтинг работодателей России 445
  8. ​37 млрд рублей − минимальная планка для застройки Ядра центра Сургута. Как пересобрали условия конкурса? 439
  9. Югорчанин попал под уголовное дело из-за неуплаты алиментов. Он задолжал семье 300 тысяч рублей 437
  10. С 1 февраля Социальный фонд России проиндексирует все федеральные выплаты на 5,6 процента 403
  1. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 4400
  2. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 3187
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША 2200
  4. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 2092
  5. ​14% югорчан планируют крещенские купания. Врачи напомнили, кому категорически не стоит заходить в ледяную воду 1999
  6. ​Школьники и родители, внимание: в Сургуте изменились критерии актировок // КАРТОЧКИ 1879
  7. Туроператоры Югры презентовали три новых маршрута 1851
  8. Telegram в России блокировать пока не собираются — депутат ГД 1842
  9. ​Набережная у НТЦ в Сургуте подорожала почти на 250 млн рублей 1788
  10. ​Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба – в Топ-3 лучших пенсионных карт 1763
  1. ​Без души, но в чартах 11724
  2. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 7215
  3. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 6261
  4. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 6208
  5. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 6141
  6. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5907
  7. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5810
  8. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 5472
  9. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 5382
  10. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 5126

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика