В Югре в 2027 году будут привлекать иностранцев на работу по новому принципу

В России с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года планируют провести эксперимент по организованному набору иностранных граждан и лиц без гражданства на работу. Он будет действовать во всех субъектах страны, кроме Москвы и Московской области. За проведение оргнабора будет отвечать МВД, пишут «Ведомости».

Согласно поправкам в закон, с которыми ознакомилось издание, в рамках эксперимента предусмотрят создание реестров работодателей и иностранных работников. Учетные записи в них будут действовать не более года. Участникам оргнабора также планируют выдавать идентификационные карты. Визовые мигранты смогут находиться в России в течение срока действия визы, безвизовые — пока действует их учетная запись в реестре иностранных работников (РИР).

Допустимую долю иностранных работников, которых можно будет нанимать в рамках эксперимента, определит правительство. При этом на территории проведения эксперимента будут запрещены альтернативные способы привлечения иностранцев на работу.

Иностранного работника смогут исключить из РИР в двух случаях: если он работает на иной должности, у другого работодателя или вне своего региона, либо если работодатель теряет контакт с работником более чем на три рабочих дня. Во втором случае мигранта включат в реестр контролируемых лиц, выйти из которого можно при наличии уважительной причины отсутствия.

Также предлагается установить ежемесячное поступление в бюджет субъекта НДФЛ в виде фиксированного аванса в размере 1,2 тыс. рублей за каждого иностранного работника. Если мигрант трудоустроен в организации или у индивидуального предпринимателя, налог перечислит налоговый агент, если у физического лица — сам работник. Сумму аванса планируется индексировать с учетом региональных коэффициентов. При проживании в России иждивенцев платеж увеличат: доплата составит половину суммы аванса, умноженную на количество иждивенцев. В случае неуплаты НДФЛ работнику может грозить сокращение срока пребывания в России.