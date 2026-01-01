16+
Югорчане и гости округа могут прокатиться на оленях по «Чумовой улице» в Ханты-Мансийске

Новогоднее развлечение «Чумовая улица» в Ханты-Мансийске будет работать до 6 января

Югорчане и гости округа могут прокатиться на оленях по «Чумовой улице» в Ханты-Мансийске
Фото администрации Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске, который носит звание Новогодней столицы России, центральная площадка праздничных развлечений «Чумовая улица» будет работать до 6 января включительно. Об этом сообщили в администрации города.

В мэрии уточнили, что посетителям предложат северную уху и чай, а также сувениры — амулеты, обереги и фигурки из дерева и меха. Кроме того, гостям расскажут об истории и легендах коренных народов Севера. «Тебя угостят северной ухой, а также чашечкой ароматного чая, предложат амулет, оберег или фигурку из дерева и меха, познакомят с историей и легендами коренных народов Севера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристов особенно привлекает возможность прокатиться на оленьей упряжке. В этом году также можно проехать по одному из самых красивых мест города и погладить северных оленей.

«Чумовая улица» традиционно размещается в археопарке. В этом сезоне площадка работает с 27 декабря.


01 января в 16:37, просмотров: 823
Яндекс.Метрика