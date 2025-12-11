Югра масштабно отметила 95-летие региона

10 декабря 2025 года в Ханты-Мансийске прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Юбилей стал важной вехой в истории региона, объединившей поколения жителей, чей труд, стойкость и преданность северному краю легли в основу его развития. За сравнительно небольшой по историческим меркам срок округ превратился в один из ключевых нефтегазоносных регионов России, заняв устойчивые позиции в первой пятерке рейтинга социально-экономического положения субъектов страны и заявив о себе в различных секторах экономики – от промышленности и энергетики до IT, туризма и креативных индустрий.

В адрес округа поступили поздравления от руководителей федеральных органов власти. Достижения Югры отметил президент России Владимир Путин: «Вы по праву гордитесь историей родного края, своими предками, которые самоотверженным трудом возводили города и поселки, объекты промышленной и транспортной инфраструктуры, школы, больницы, учреждения культуры. Сегодня достойно продолжаете передающиеся из поколения в поколение замечательные традиции товарищества, взаимовыручки и братской сплоченности. Оказываете действенную помощь своим землякам – участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. Отрадно, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра динамично развивается, вносит поистине уникальный вклад в укрепление топливно-энергетического комплекса, отечественной экономики в целом».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем обращении подчеркнула, что юбилей региона – это праздник для всех, кто считает югорскую землю своей малой родиной: «Поздравляю вас и всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 95-летием со дня его образования. Юбилей региона – праздник для всех, кто считает Югорскую землю своей малой родиной, связал с ней судьбу, делает все возможное для се процветания. В истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры немало памятных событий, связанных с хозяйственным освоением перспективных месторождений углеводородов, имен выдающихся югорчан – геологоразведчиков, нефтяников и газовиков. Благодаря их упорному труду и таланту сформирован мощный индустриальный комплекс, ставший гордостью и достоянием России».

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в поздравительном адресе отметил высокие позиции Югры по уровню экономического развития и значимость реализуемых в округе проектов: «Регион входит в тройку лидеров по экономическому развитию среди всех субъектов Российской Федерации. Вы реализуете масштабные промышленные и социальные проекты. Большое внимание уделяете вопросам сбережения уникального исторического, культурного и духовного наследия. Успехи Ханты-Мансийского автономного обруга неразрывно связаны с трудолюбивыми, неравнодушными и сильными духом людьми, которые добиваются высоких результатов на благо всей нашей страны России. Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего».

С поздравлением к жителям округа обратился и член Государственного совета Российской Федерации Владимир Якушев. В видеообращении он охарактеризовал регион как «сердце Севера и особую часть России»: «Югра – сердце Севера и особая часть России – это край суровой красоты и безграничных возможностей. Своим трудом мы доказали, что сибирский характер покоряет любые стихии. Сплав мудрости предков и стремление к инновациям создали мощный промышленный щит России. Ханты-Мансийский автономный округ стал надежным тылом для наших героев, защитников Отечества. Ваша забота и поддержка укрепляют общую уверенность в Победе. Спасибо вам за стойкость и верность долгу. Пусть Югра всегда будет местом силы и вдохновения для всей нашей великой страны. С праздником!»

Губернатор Югры Руслан Кухарук в своем поздравлении подчеркнул, что успехи округа – результат многолетнего труда нескольких поколений югорчан, а преемственность и верность традициям остаются ключевой чертой развития региона: «Дорогие земляки, каждый из нас – часть большой югорской семьи, и только вместе мы сможем сделать наш край еще лучше. В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность каждому жителю округа за труд, любовь к родной земле и веру в ее будущее.

Пусть 95 летний юбилей станет новой точкой отсчета в истории Югры – точкой роста, инноваций и новых свершений. Пусть каждый день приносит нам новые возможности, а каждый житель округа чувствует заботу и поддержку. Желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья, долголетия, уверенности в завтрашнем дне и гордости за наш замечательный край. Пусть Югра продолжает развиваться и процветать, оставаясь местом, где хочется не только работать, но и в первую очередь жить. С праздником, дорогие друзья! С 95 летием Ханты Мансийского автономного округа – Югры!».

Важной частью праздничного дня стала церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград и почетных званий Югры. Награды получили представители самых разных сфер – медицины, образования, промышленности, культуры, общественной деятельности и армии.

Указом Президента Российской Федерации Орденом Дружбы за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность награжден митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечена уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

За подвиги и отличия при выполнении воинского долга в ходе боевых действий знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени – награжден ефрейтор, участник СВО Артем Рудницкий. Медалью «За отвагу» за личное мужество и отвагу в боевых действиях отмечен сержант, участник СВО Михаил Яншаев. Медалью Суворова награждены рядовой Рустам Зарипов и матрос Даниил Плюшкин. Медалью Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные при защите Отечества, награжден подполковник, участник СВО Олег Пантелеев.

Звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» удостоены сенатор Совета Федерации – представитель от исполнительного органа Югры Наталья Комарова, член Совета ветеранов Урайской городской общественной организации ветеранов Дильбар Абдулаев, а также член Нижневартовской городской общественной организации «Ветеран» Федор Матрусенко.

За героический поступок знаком Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Герой Югры» награжден капитан Геворк Санашоков.

Отмечая 95-летие, округ не только оглянулся на пройденный путь, но и представил новые символы памяти и трудового подвига. В этот же день губернатор Руслан Кухарук принял участие в открытии стелы «Ханты-Мансийск – город трудовой доблести», приуроченной к юбилею автономного округа.

Торжественное мероприятие собрало сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, участников специальной военной операции и их семьи, активистов ветеранских организаций, волонтеров, представителей семей тружеников тыла, работавших на предприятиях города в годы Великой Отечественной войны, а также кадетов и юнармейцев.

Выступая перед собравшимися, Руслан Кухарук подчеркнул значение монумента как символа трудового вклада жителей округа в Победу: «Сегодня вместе мы открываем стелу «Город трудовой доблести», которая символизирует величие трудового подвига жителей Югры, внесших огромный вклад в Великую Победу над фашизмом. В годы Великой Отечественной войны Югра стала надежным и сильным тылом. Здесь, в сердце Западной Сибири, каждый житель вносил свою лепту в достижение Победы».

Напомним, 11 сентября 2023 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Ханты-Мансийску было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Сегодня этот статус носят 70 городов страны.

В рамках церемонии ученики средней школы № 1 Ханты-Мансийска заложили «Капсулу Победы» с обращением к будущим поколениям. В послании говорится о значении мира, героизме земляков и важности сохранения исторической памяти. Капсулу планируется вскрыть в 2045 году, к 100-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Стела «Город трудовой доблести» – это символ нашей гордости и памяти. Памяти о тех, кто своим трудом приближал День Победы, проявлял героизм и самоотверженность, памяти, которая не знает срока давности. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла за свободу, за наше настоящее и будущее! Вечная слава великому труду, мужеству и стойкости духа!», – отметил глава региона.

Монумент выполнен из гранита и стекла, дополнен оригинальной подсветкой. Центральным элементом композиции стало мозаичное панно, выдержанное в традициях советского монументального искусства. Высота стелы составляет 28,6 метра, прилегающая территория площадью более 7 тысяч квадратных метров благоустроена специально к открытию. Строительство объекта велось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

95-летие Югры стало не только поводом для торжеств и чествования жителей, но и подтверждением роли региона как одного из опорных субъектов России, обеспечивающего энергетическую и экономическую устойчивость страны, сохраняя при этом природное богатство, культурное многообразие и сплоченность многонационального населения.