Коэффициент ОСАГО для жителей Сургута и Ханты-Мансийска будет снижен

Стоимость полиса ОСАГО для водителей Сургута, Ханты-Мансийска и ряда других городов Югры уменьшится за счёт снижения территориального коэффициента, который напрямую влияет на цену страховки. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Тюменской области, пишет sitv.ru,

«Банк России проанализировал соотношение объемов выплат по ОСАГО и собранных премий, а также другие показатели деятельности страховщиков и выявил возможность снижения территориального коэффициента в некоторых регионах. Корректировка тарифов позволит страховым компаниям предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей», — прокомментировала управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

В Сургуте, к примеру, страховой коэффициент снижен с 1,8 до 1,7. Этот показатель рассчитывается исходя из общей суммы страховых выплат водителям в конкретном городе или регионе. Как отмечают эксперты, в крупных городах стоимость страхования традиционно выше, чем у автовладельцев в небольших населённых пунктах.