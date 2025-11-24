Региональная выплата за заключение контракта в Югре выросла до 3,55 млн рублей

В Югре увеличен размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу. Региональная поддержка выросла почти на 1 млн рублей и теперь составляет 3 550 000 рублей, сообщает правительство Югры.

К этой сумме добавляются 400 000 рублей федеральной выплаты и 150 000 рублей муниципальной. Таким образом, общая единовременная выплата при заключении контракта достигает 4,1 млн рублей. Это самый высокий размер выплаты для контрактников в России.

Гарантированный доход военнослужащего, заключившего контракт в Югре, с учётом заработной платы в зоне СВО за год составляет не менее 6 600 000 рублей. В совокупности за первый год службы контрактник, оформивший документы в округе, может получить 8 575 000 рублей. С учётом возможности списания долгов до 10 млн рублей, а также льгот и региональных выплат общий объём материальной поддержки может достигать 18,5 млн рублей за первый год.

Контракт на военную службу могут заключить граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства. Это можно сделать в военкоматах региона или в пункте отбора на военную службу, при этом прописка в Югре не требуется. Военная служба по контракту доступна мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет, минимальный срок контракта — один год. Военнослужащим предоставляется отпуск продолжительностью 15 суток каждые полгода службы.

Отсутствие ранее пройденной военной службы не является основанием для отказа в заключении контракта.

Для иногородних предусмотрены дополнительные меры поддержки: компенсируется проезд из любого города России, обеспечиваются проживание, питание, трансфер на период оформления и заключения контракта, а также выдаётся необходимое снаряжение.