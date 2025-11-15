В Югре введут одноуровневые муниципалитеты и дадут главам новые полномочия

В правительстве Югры состоялся совет при губернаторе автономного округа по развитию местного самоуправления, по итогам которого принято решение о переходе на одноуровневую систему управления. Как подчеркивается, главная цель изменений — улучшить качество и доступность управления, сделать систему местной власти максимально понятной и близкой к человеку. Речь идет не о сокращении органов местного самоуправления, а о настройке механизма управления под реальные запросы жителей.

Переход будет поэтапным и предполагает передачу полномочий администраций городских и сельских поселений, входящих в состав района, на уровень муниципалитета. Теперь в рамках одного муниципального округа будет действовать единая администрация, отвечающая за весь спектр вопросов местного значения — от ЖКХ и благоустройства до социальной инфраструктуры, при сохранении территориальных органов на местах, чтобы услуги оставались доступными в привычных точках.

Как пояснил губернатор Югры Руслан Кухарук, такая модель централизует взаимодействие граждан с властью и ускоряет принятие решений: «Таким образом, взаимодействие граждан с органами власти становится более централизованным, а принятие решений – оперативным. Это позволит сформировать единый бюджет с равномерным распределением средств, а также установить общие правила благоустройства и разработать генеральный план застройки территории. Высвободившиеся средства будут направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития территорий. При этом местные администрации сохранятся как территориальные органы, чтобы жители могли получать услуги в привычных местах».

Одноуровневая модель устраняет дублирование функций между поселениями и районами, создает единый центр ответственности и повышает предсказуемость взаимодействия жителей с властью. Принцип «единого ответственного органа местного самоуправления» позволяет установить четкое разграничение полномочий и персональную ответственность за результаты на всей территории муниципалитета. По словам губернатора, поиск консолидированной позиции региональных и местных органов власти для эффективного решения вопросов, волнующих жителей, — одна из приоритетных задач совместной работы.

Практическая реализация реформы, как подчеркивалось на заседании, ориентирована на сохранение доступности услуг и усиление адресности решений. Глава Белоярского района Сергей Маненков, имеющий 37-летний управленческий опыт, напомнил, что работал при одноуровневой системе и видит в ней очевидные преимущества. «Я, наверное, один из глав, которые работают с прошлого века. Когда я первый раз избрался председателем горисполкома, тогда исполком занимался местным самоуправлением в границах сегодняшнего Белоярского района. У нас в поселениях были председатели теркомитетов, и поверьте, управляемость была хорошая. Переходя на одноуровневую власть, мы берем все хорошее, что было в прошлом веке. И уверенно могу сказать, что качество жизни ни одного жителя любого муниципального района не ухудшится. Будет гораздо проще реализовать те или иные мероприятия, а также уменьшится документооборот. Это будет только в пользу жителей и улучшит качество жизни любого югорчанина».

Среди ожидаемых эффектов перехода названы объединение финансовых потоков на уровне муниципального округа и устранение дублирования административных расходов. Сокращение количества самостоятельных бюджетов и аппаратов управления высвобождает ресурсы для инфраструктуры, дорог, благоустройства, образования, спорта и культуры. Единый бюджет позволит реализовывать крупные проекты, ранее недоступные отдельным поселениям, а также активнее участвовать в федеральных и национальных программах, привлекать гранты и софинансирование.

В рамках «перезагрузки» обновится Совета по развитию местного самоуправления. В нем появится система постоянно действующих Комиссий по ключевым направлениям — от экономики и инфраструктуры до социальной сферы. «Новый формат позволит на практике выстраивать согласованную работу между всей управленческой командой региона», – отметил Руслан Кухарук. По словам первого заместителя губернатора Югры Павла Тараканова, перечень комиссий сформирован исходя из анализа актуальных запросов жителей и приоритетов государственной политики.

Так, например, глава Сургута Максим Слепов (ранее – главврач с большим опытом) возглавит комиссию по развитию системы здравоохранения, его заместителем на этом посту будет директор департамента здравоохранения Роман Паськов. А глава Сургутского района Андрей Трубецкой станет председателем комиссии по повышению инвестиционной привлекательности и развитию предпринимательства, его замом станет директор департамента экономического развития Югры Сергей Толстых.

В рабочие контуры новых Комиссий войдут представители муниципального сообщества и сотрудники региональных органов власти — отраслевые эксперты по тематике каждого направления. Заседания планируется проводить не реже одного раза в квартал, с рассмотрением, в том числе, проектов нормативных правовых актов автономного округа, подготовленных органами государственной власти Югры. Такой порядок должен укрепить взаимодействие между региональным и муниципальным уровнями в части подготовки регулирования с учетом лучшей практики и мнения местного сообщества, а также ускорить решение проблемных вопросов, напрямую влияющих на качество жизни югорчан.