Транспортный налог в Югре может значительно вырасти в 2026 году

В правительстве округа увязывают рост налога с результатами в дорожном хозяйстве: значительные вложения, по их данным, позволяют приводить трассы в нормативное состояние и поддерживать высокие стандарты качества. Окончательные решения и параметры изменения ставок предстоит закрепить нормативными актами региона.

Департамент финансов объясняет корректировку необходимостью софинансирования дорожных работ и приведением ставок к среднероссийскому уровню. Директор департамента финансов Югры Вера Дюдина заявила: «Мы провели анализ, и сегодня в нашем субъекте сохраняются, вероятно, самые низкие ставки по этому налогу. Мы считаем это увеличение оправданным».

Власти Ханты-Мансийского автономного округа с 2026 года намерены более чем вдвое повысить транспортный налог для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с.: ставка вырастет с 7 до 17,5 рубля за «лошадь», пишет «Сургутская трибуна». Менее заметное повышение затронет машины до 100 л.с. — с 5 до 7,5 рубля за одну лошадиную силу. Поскольку автомобили мощностью 100-150 л.с. составляют значительную часть автопарка округа, изменения коснутся большого числа автовладельцев и, по оценкам, принесут бюджету до 646 млн рублей дополнительных доходов в 2026 году.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

