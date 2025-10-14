В Югре начинается масштабная модернизация аэропортов на почти 700 млн рублей

В аэропортах Югры началась масштабная модернизация систем безопасности. Более 395 млн рублей из окружного бюджета направлено компании «Юграавиа» на закупку современного оборудования, которое повысит уровень защиты объектов авиационной инфраструктуры и безопасность пассажиров, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

До конца 2025 года новое оборудование появится в аэропортах Ханты-Мансийска, Белоярского, Когалыма, Нягани и Урая. Здесь установят рентгенотелевизионные досмотровые комплексы, арочные и ручные металлодетекторы, автоматизированные системы радиационного контроля и газосигнализаторы. Кроме того, предусмотрена установка противотаранных шлагбаумов, камер видеонаблюдения, систем борьбы с беспилотниками и обновление автопарка патрульных машин.

Параллельно будет закуплена аэродромная техника на сумму свыше 300 млн рублей. В планах — приобретение снегоуборочных машин, топливозаправщиков, обогревателей воздушных судов, автобусов и амбулифта.

Как отметил генеральный директор АО «Юграавиа» Александр Качура, модернизация позволит укрепить инфраструктуру аэропортов и повысить их технологический уровень. По его словам, такие проекты возможны благодаря системной поддержке правительства Югры, которое последовательно развивает транспортную систему региона.