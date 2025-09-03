В Югре выросло число погибших на пожарах

С начала 2025 года в ХМАО произошло 1 250 пожаров. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 379). Однако число погибших выросло: 31 человек против 27 в 2024 году. Среди погибших в этом году − трое детей. Еще 44 человека получили травмы, включая одного ребенка. Такие данные привели в ГУ МЧС по Югре.

Среди основных причин пожаров:

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования − 39%,

неосторожное обращение с огнем − 29%,

нарушение правил эксплуатации транспортных средств − 11%,

нарушение правил использования печей − 10%,

умышленные поджоги − 4,6%,

прочие причины − 5,7%.

В преддверии отопительного сезона спасатели активизируют профилактическую работу. В регионе запланирован комплекс мероприятий:

– встречи с управляющими компаниями по вопросам безопасной эксплуатации отопительных приборов и электросетей;

– совместные собрания с органами местного самоуправления, особенно в сельских поселениях;

– информирование руководителей теплоснабжающих организаций и соцучреждений о профилактических визитах;

– размещение памяток и наглядных материалов в домах, СНТ, местах массового пребывания людей.