В Югре открыли сезон охоты на водоплавающую дичь и серую ворону

С 30 августа в Югре открыт сезон охоты на водоплавающую дичь и серую ворону. Он продлится до 31 декабря. А с 13 сентября можно будет охотиться и на боровую дичь − до конца февраля 2026 года. Получить разрешения можно через портал «Охота в Югре», сообщали ранее в Депнедра Югры.

В Природнадзоре напоминают: важно соблюдать правила охоты и пожарной безопасности, а также вовремя подавать документы.

Вместе с началом сезона в округе стартовала операция «Пернатая дичь, осень» − инспекторы совместно с полицией и охотничьими хозяйствами будут патрулировать угодья и следить за порядком. Цель − предотвратить случаи браконьерства.

Кроме того, в регионе в самом разгаре сбор кедровых шишек. Жителей просят бережно относиться к деревьям и помнить о безопасности в лесу.

Собирать можно только упавшие шишки – рубить или сбивать их с деревьев строго запрещено. За нарушение предусмотрен штраф: от 1 до 4 тысяч рублей.