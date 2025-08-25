Югра утвердила концепцию развития ресурсной базы углеводородов до 2050 года

В Югре утверждена концепция развития ресурсной базы углеводородного сырья до 2050 года. Решение принято на заседании правительства региона под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука.

Документ разработан департаментом недропользования и природных ресурсов совместно с Научно-аналитическим центром рационального недропользования имени В. И. Шпильмана по поручению главы округа, озвученному в ежегодном послании о положении дел и перспективах развития Югры. Концепция синхронизирована с федеральными стратегиями в энергетике и минерально-сырьевой сфере, а также согласована с Федеральным агентством по недропользованию.

«Это комплексный документ, и его реализация зависит не только от взаимодействия регионального и федерального уровней власти, но и от недропользователей. Поэтому будет подготовлен пошаговый план реализации данной концепции», – подчеркнул губернатор.

По словам директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергея Филатова, главная цель стратегии – сохранить долю округа в объеме добычи нефти России на уровне 40% до 2050 года. План предусматривает рациональное освоение действующих месторождений, вовлечение новых объектов в разработку, проведение геологоразведки и повышение коэффициента извлечения нефти.

Филатов уточнил, что целевой сценарий развития предполагает добычу в Югре 216 млн тонн нефти ежегодно к 2030 году и удержание этой планки в течение следующих двух десятилетий. Реализация концепции, по его словам, обеспечит долгосрочное экономическое благополучие региона и устойчивое развитие его нефтегазовой отрасли.