Мужчина едва не утонул на реке Мега в Мегионе – его спасли очевидцы

Накануне, 23 августа, в Мегионе очевидцы спасли тонувшего на реке Мега мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Югры.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 16:14. К моменту прибытия спасателей мужчину 1996 года рождения уже вытащили на берег неравнодушные горожане. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в реанимационное отделение городской больницы.

МЧС России напоминает о правилах безопасности на воде: