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Сургутские врачи несколько суток боролись за жизнь годовалого ребенка, укушенного змеей

Сургутские врачи спасли годовалого ребенка после укуса змеи

Сургутские врачи несколько суток боролись за жизнь годовалого ребенка, укушенного змеей
Фото со страницы Ларисы Белоцерковцевой в VK

В Югре врачи спасли годовалого ребенка после укуса змеи. Малыша 31 мая экстренно доставили в Центр охраны материнства и детства из отдаленной территории региона, сообщила президент учреждения Лариса Белоцерковцева.

Диагноз ребенка — «токсическое действие змеиного яда». Состояние малыша было критическим: сильный отек распространился с укушенной руки на грудную клетку и шею, из-за чего ребенку стало трудно дышать. Врачи перевели маленького пациента на ИВЛ, ввели противозмеиную сыворотку и начали интенсивную терапию. За жизнь ребенка боролись несколько суток.

Сейчас отек спадает, состояние малыша стабилизировалось. Он дышит самостоятельно, находится под наблюдением врачей и получает необходимую поддержку. Впереди у ребенка лечение и реабилитация.

Это первый случай обращения ребенка после укуса змеи в Центр охраны материнства и детства в 2026 году. В прошлом году в учреждение поступили четверо детей, на которых напали змеи.

Лариса Белоцерковцева напомнила, что в Югре обитают гадюки, ужи и медянки. Потенциально опасной для человека считается гадюка. Родителей просят быть особенно внимательными в парках, на дачных участках и в лесу. При укусе змеи нужно немедленно вызвать скорую помощь.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 347, комментариев: 0
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