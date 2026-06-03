Сургутские врачи спасли годовалого ребенка после укуса змеи

В Югре врачи спасли годовалого ребенка после укуса змеи. Малыша 31 мая экстренно доставили в Центр охраны материнства и детства из отдаленной территории региона, сообщила президент учреждения Лариса Белоцерковцева.

Диагноз ребенка — «токсическое действие змеиного яда». Состояние малыша было критическим: сильный отек распространился с укушенной руки на грудную клетку и шею, из-за чего ребенку стало трудно дышать. Врачи перевели маленького пациента на ИВЛ, ввели противозмеиную сыворотку и начали интенсивную терапию. За жизнь ребенка боролись несколько суток.

Сейчас отек спадает, состояние малыша стабилизировалось. Он дышит самостоятельно, находится под наблюдением врачей и получает необходимую поддержку. Впереди у ребенка лечение и реабилитация.

Это первый случай обращения ребенка после укуса змеи в Центр охраны материнства и детства в 2026 году. В прошлом году в учреждение поступили четверо детей, на которых напали змеи.

Лариса Белоцерковцева напомнила, что в Югре обитают гадюки, ужи и медянки. Потенциально опасной для человека считается гадюка. Родителей просят быть особенно внимательными в парках, на дачных участках и в лесу. При укусе змеи нужно немедленно вызвать скорую помощь.