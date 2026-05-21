Почти 300 лифтов заменят в Сургуте до 2028 года

В Сургуте за три года планируют заменить около 300 лифтов в многоквартирных домах. Работы пройдут в рамках программы капитального ремонта на 2026-2028 годы. Всего замена лифтового оборудования запланирована в 88 домах города, сообщила корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник сургутского сектора Югорского фонда капитального ремонта Елена Сичкар.

В 2026 году в Сургуте планируют заменить 39 лифтов, в 2027 году ‒ 119, а в 2028 году ‒ еще 146.

«У лифта срок службы составляет 25 лет. После этого оборудование выводится из эксплуатации, поэтому замена ‒ это необходимость», ‒ пояснила Елена Сичкар.

По ее словам, информация о сроках ремонта и замены оборудования доступна на сайте Югорского фонда капитального ремонта. Там жители могут узнать, какие работы и в какие годы запланированы для их дома.

Ранее мы сообщали, что в Сургуте в 2026 году отремонтируют более ста многоквартирных домов.

Напомним, ранее в России продлили срок службы устаревших лифтов до 2030 года. По данным Минстроя РФ, до этого времени в стране потребуется заменить около 120 тысяч лифтов, выработавших ресурс эксплуатации.

Также в 2025 году губернатор Югры Руслан Кухарук сообщал, что в округе действует пятилетняя программа замены лифтов на 2025-2030 годы. За это время в регионе планируют обновить около 1,5 тысячи лифтов.