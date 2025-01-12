До 2030 года продлили срок эксплуатации устаревших лифтов в России

В России продлили срок службы устаревших лифтов до 2030 года. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минстроя.

«По результатам инвентаризации, проведенной Минстроем России совместно с ППК «Фонд развития территорий», а также по прогнозным данным субъектов РФ до 2030 года потребуется заменить 120 тысяч лифтов. Замене в приоритетном порядке будут подлежать лифты, которые фактически выработали ресурс прочности. Ростехнадзором по результатам технического обследования лифта будет выноситься заключение о замене или частичной замене отдельных узлов и компонентов либо о продлении срока эксплуатации лифта, если его техническое состояние будет соответствовать требованиям безопасности», – отметил представитель Минстроя.

Ранее Минстрой России предложил продлить срок эксплуатации лифтов в домах, включенных в программы капремонта, до февраля 2030 года. По данным министерства, в таких домах числится 575 тысяч лифтов. У 64 тысяч срок годности истекает в 2025 году, а у 56 тысяч – в течение следующих пяти лет.