Ученый из Сургута Евгений Гололобов вошел в президиум ВАК России

Доктор исторических наук, профессор и главный научный сотрудник Сургутского государственного педагогического университета Евгений Гололобов вошел в состав Высшей аттестационной комиссии и ее президиума при Министерстве науки и высшего образования России. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на вуз.

Соответствующее распоряжение правительство РФ подписало 12 мая. В университете отметили, что включение ученого в состав ВАК стало значимым достижением не только для научного сообщества, но и для всей Югры.

Высшая аттестационная комиссия занимает центральное место в государственной системе научной аттестации. Она устанавливает приоритеты развития научных направлений, занимается вопросами присуждения ученых степеней и формирует экспертное сообщество страны.

Первое заседание президиума ВАК пройдет уже в мае 2026 года.