На реконструкцию «Авроры» в Сургуте на первом этапе потребуется 18,5 млн рублей

​ Депутаты Сургута обсудили план восстановления бывшего кинотеатра и решили продолжить контроль за проектом

На реконструкцию «Авроры» в Сургуте на первом этапе потребуется 18,5 млн рублей
Фото из архива siapress.ru

В Сургуте первая стадия реконструкции здания бывшего кинотеатра «Аврора» может обойтись бюджету в 18,5 миллиона рублей. Соответствующие цифры прозвучали на депутатских слушаниях в Думе города, где администрация представила план восстановления объекта.

Как пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич, проект разделен на два этапа. На первом планируется провести детальное обследование здания и подготовить проект вывода его из аварийного состояния. Второй этап предполагает разработку документации для полного восстановления объекта.

«Стоимость проведения двух этих этапов будет ориентировочно составлять 18,5 миллионов и будет разделена на два этапа в части финансирования на 2026 и 2027 годы. И в последующем уже будут определены непосредственно мероприятия по капитальному ремонту будущего здания», − отметил Сорич.

При этом в текущем бюджете города средства на эти работы пока не предусмотрены. До середины мая департамент намерен подготовить заявку на дополнительное финансирование, после чего депутаты примут решение о корректировке бюджета.

В ходе обсуждения народные избранники также подняли вопрос сроков реализации проекта. По словам Сорича, конкретные сроки станут понятны после определения стоимости полного объема работ.

Председатель Думы Сургута Александр Олейников предложил коллегам определиться с дальнейшим контролем за проектом.

«Предлагаю тогда это контрольное поручение не снимать с контроля. Продлим его до сентября», − сказал он.

Депутаты эту позицию поддержали. В итоге было принято решение продолжить контроль за восстановлением здания.

«Мое предложение дождаться выделения в бюджете средств на проектирование в этом обследовании, тогда уже все понятно будет», − подчеркнул парламентарий Владимир Болотов.

Напомним, ранее с инициативой сохранить «Аврору» и создать на ее базе молодежно-креативное пространство выступила Молодежная палата при Думе Сургута. Инициаторы проекта − Денис Негру и Дмитрий Малишевский − предложили вместо сноса здания создать молодежно-креативный кластер и перенаправить средства, предусмотренные на демонтаж объекта, на его техническую экспертизу и проектирование.

После серии обсуждений власти, депутаты и общественники пришли к единому мнению о необходимости сохранения здания. Сейчас для объекта рассматривается рабочее название «Дом культуры «Аврора», а восстановление планируют провести через капитальный ремонт.

В администрации также рассчитывают привлечь финансирование из окружной программы «Развитие культуры в Югре», поскольку в городском бюджете средств на реализацию проекта пока нет.


