В Сургуте из-за аварии у травматологической больницы отключили холодную воду

Сегодня, 25 апреля, в Сургуте произошла авария на водоводе в районе Нефтеюганского шоссе, 20 – рядом с травматологической больницей. Из-за повреждения трубы вода вышла на поверхность, сообщает Горводоканал.

Аварийные службы сразу приступили к устранению проблемы. Сейчас специалисты ищут поврежденный участок и выводят его из работы.

Без холодной воды временно остались дома по адресам: Нефтеюганское шоссе, 52/3 и Андреевский заезд, 2. Для жителей организовали подвоз воды.

В Горводоканале обещают завершить работы в кратчайшие сроки. Пока идет переключение сетей, в северном промышленном районе города возможно временное ухудшение качества воды.