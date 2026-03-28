Депутаты Сургута усомнились в необходимости стрелкового центра в парке «За Саймой»

В Сургуте в парке «За Саймой» может появиться стрелковый центр. Его возможное строительство обсудили на заседании комитета Думы по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

Речь идет о быстровозводимом здании стрелкового тира, который планируют разместить на территории одного из крупнейших городских парков. В администрации пояснили, что объект необходим для развития стрелковых видов спорта.

На реализацию проекта стоимостью около 50 миллионов рублей чиновники предлагают выделить дополнительные средства из бюджета, однако депутаты пока не готовы поддержать инициативу.

«Данный проект направлен на развитие таких видов спорта, как пулевая стрельба, стрельба из лука и полиатлон. Некоторые из видов спорта культивируются в нашем муниципальном учреждении, в спортшколе «Кедр», – пояснила начальник отдела инфраструктуры спорта администрации Сургута Елена Селянина.

Однако у депутатов возникли вопросы не только к целесообразности, но и к самому появлению проекта в повестке. По их словам, ранее он не обсуждался при формировании бюджета.

«Мы всегда говорили об этом. И вы нас, как правило, поправляете, когда мы выходим с пожеланиями наших избирателей, что есть программа социально-экономического развития, есть стратегия бюджетного планирования на три года, что финансирование уже распределено. Проекта там не было. Что случилось-то? Почему он появился? В обход всех процедур вышел на корректировку бюджета» – заявил депутат Владимир Болотов.

Сомнения высказали и другие парламентарии. В частности, депутат Дмитрий Нечепуренко обратил внимание на необходимость более четкого обоснования проекта и его приоритетности по сравнению с другими спортивными объектами.

Чиновники настаивают: в городе не хватает спортивной инфраструктуры, а новый центр должен способствовать «физическому и духовному развитию граждан». Тем не менее, депутаты решили не принимать решение без дополнительной информации.

Помимо стрелкового центра, в рамках корректировки бюджета также рассматривается увеличение расходов почти на два миллиарда рублей. Средства планируют направить на капитальный ремонт центра плавания «Дельфин», строительство дороги в районе ЖК «Марьина гора», благоустройство сквера Дружбы народов, установку новых остановок и другие проекты.