16+
В Сургуте уволили чиновницу, обвиняемую во взятках

Суд обязал уволить сотрудницу муниципального учреждения Сургута за коррупционные нарушения

В Сургуте уволили чиновницу, обвиняемую во взятках
Фото: freepik.com

В Сургуте суд обязал уволить начальника юридического отдела МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Проверка показала, что сотрудница получала взятки от индивидуальных предпринимателей и за вознаграждение принимала выгодные для них решения, а также оказывала общее попустительство по службе, говорится в соцсетях прокуратуры ХМАО.

«Прокурор внес представление директору муниципального учреждения с требованием рассмотреть вопрос об увольнении должностного лица в связи с утратой доверия. Однако руководством учреждения не усмотрено оснований для увольнения начальника юридического отдела по указанному основанию. В связи с этим прокурором в суд направлено соответствующее исковое заявление, которое судом удовлетворено», – указали в сообщении.

В прокуратуре отметили, что проконтролируют исполнение судебного решения.

Кроме того, в отношении должностного лица продолжается рассмотрение уголовного дела. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Напомним, в Сургуте тема муниципального контроля в сфере торговли остается одной из самых обсуждаемых. Ранее власти сообщали, что с 2026 года размещение нестационарных торговых объектов на частных территориях будет возможно только после включения в городские схемы.

В недавнем выпуске проекта «О чем говорят» журналисты СИА-ПРЕСС рассуждали на тему того, что город уже сталкивается со сложностями регулирования киосков и павильонов на придомовых и частных участках, где вопросы согласований нередко становятся предметом споров между бизнесом и администрацией.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 10:52, просмотров: 428, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:51
Дорожный и жилищно-коммунальный комплекс очень чувствительная тема для обывателей из отраслей городского хозяйства, где соцсети буквально переполнены жалобами в ГА. Но так получилось, что некогда три выпускника Свердловского юридического института захватили в своё время все «коммуналку» и «мусор» в УрФО. Сейчас двое из них в СИЗО и суд должен поставить точку в деле «двух юристов». А их активы государство у них отняло, ибо получили они его с нарушением закона. Так компания УСТЭК в Тюмени и «Облкоммунэнерго»в Свердловской области 7 марта Указом Президента РФ В.Путина перешли в доверительное управление без конкурса федеральным «Россетям». Что такое доверительное управление? Это право оперативно распоряжаться имуществом, не отменяя само право собственности. Пока не отменяя право собственности. Пока только на один год. Затем право собственности перейдёт неизбежно к государству. Такая же история с финской компанией «Фортум». Слишком русофобствует Финляндия. Пока энергоактивы у «Фортума» отобрали в доверительное управление и передали «Росимуществу». Формально «Фортум» пока остаётся собственником и бежать в международные суды у них нет причины.
На этом фоне как-то странно, что руководитель муниципального учреждения не выполнил указания прокуратуры и не уволил начальника юридического отдела без суда. Никогда такого не было. Он посчитал, что представление прокурора недостаточно для увольнения в связи с утраты доверия? Как в таких условиях работать? УФАС и суды защищают нерадивых подрядчиков. ГА проигрывает суды, где их одностороннее расторжение договора считают незаконными. А нерадивые подрядчики по уборке снега в итоге все такие «белые и пушистые» от неубранного ими снега бегут в суды, чтобы ещё и взыскать упущенную выгоду. Ну да. УФАС посчитала их «добросовестными» подрядчиками по уборке снега в городе. А тем временем начальник юридического отдела не защищает интересы города и затевает какие-то «платные услуги» для личного кармана. Никогда такого не было. В ЖКХ города проникла «контра» и творит «саботаж»? Тут впору ставить статую Феликса Дзержинского перед зданиями ЖКХ или его бюст в холле. В Нижневартовске, который отметил вчера 54-летие, вот стоит памятник «железному Феликсу» во весь рост, а потому экс-Глава Сургута Андрей Филатов сбежал из Нижневартовска сначала в Лангепас, а потом в Сургут, чтобы здесь провернуть «жилищно-коммунальные дела» с нижневартовской УК «Диалог». А если серьезно, то борьба с снегопадами близится к завершению и пора подводить итоги. А итогами станет не только очистка города от снега во дворах, на дорогах и на крышах полумиллионного города, но и очистка города от криминала в жилищном и коммунальном хозяйстве, где после ухода на повышение Вячеслава Новицкого и на пенсию Владимира Браташова стали появляться и нерадивые подрядчики, и вороватые начальники юротделов. Впрочем накануне больших выборов очищение от скверны, (не путать со скверами), идёт полным ходом. Вот и Руслана Цаликова привлекли к уголовной ответственности. Кто такой спросите вы? Экс- Первый заместитель Министерства Обороны. Неприкасаемых нет ни в муниципалитете Сургута, ни на самом высоком федеральном уровне. Об этом говорить никогда не рано и никогда не поздно. А потому, как завещал Вячеслав Новицкий, «чиновник должен в один день встать, забрать свои канцтовары и уйти». Тем более после представления прокуратуры.

