Суд обязал уволить сотрудницу муниципального учреждения Сургута за коррупционные нарушения

В Сургуте суд обязал уволить начальника юридического отдела МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Проверка показала, что сотрудница получала взятки от индивидуальных предпринимателей и за вознаграждение принимала выгодные для них решения, а также оказывала общее попустительство по службе, говорится в соцсетях прокуратуры ХМАО.
«Прокурор внес представление директору муниципального учреждения с требованием рассмотреть вопрос об увольнении должностного лица в связи с утратой доверия. Однако руководством учреждения не усмотрено оснований для увольнения начальника юридического отдела по указанному основанию. В связи с этим прокурором в суд направлено соответствующее исковое заявление, которое судом удовлетворено», – указали в сообщении.
В прокуратуре отметили, что проконтролируют исполнение судебного решения.
Кроме того, в отношении должностного лица продолжается рассмотрение уголовного дела. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.
Напомним, в Сургуте тема муниципального контроля в сфере торговли остается одной из самых обсуждаемых. Ранее власти сообщали, что с 2026 года размещение нестационарных торговых объектов на частных территориях будет возможно только после включения в городские схемы.
В недавнем выпуске проекта «О чем говорят» журналисты СИА-ПРЕСС рассуждали на тему того, что город уже сталкивается со сложностями регулирования киосков и павильонов на придомовых и частных участках, где вопросы согласований нередко становятся предметом споров между бизнесом и администрацией.
На этом фоне как-то странно, что руководитель муниципального учреждения не выполнил указания прокуратуры и не уволил начальника юридического отдела без суда. Никогда такого не было. Он посчитал, что представление прокурора недостаточно для увольнения в связи с утраты доверия? Как в таких условиях работать? УФАС и суды защищают нерадивых подрядчиков. ГА проигрывает суды, где их одностороннее расторжение договора считают незаконными. А нерадивые подрядчики по уборке снега в итоге все такие «белые и пушистые» от неубранного ими снега бегут в суды, чтобы ещё и взыскать упущенную выгоду. Ну да. УФАС посчитала их «добросовестными» подрядчиками по уборке снега в городе. А тем временем начальник юридического отдела не защищает интересы города и затевает какие-то «платные услуги» для личного кармана. Никогда такого не было. В ЖКХ города проникла «контра» и творит «саботаж»? Тут впору ставить статую Феликса Дзержинского перед зданиями ЖКХ или его бюст в холле. В Нижневартовске, который отметил вчера 54-летие, вот стоит памятник «железному Феликсу» во весь рост, а потому экс-Глава Сургута Андрей Филатов сбежал из Нижневартовска сначала в Лангепас, а потом в Сургут, чтобы здесь провернуть «жилищно-коммунальные дела» с нижневартовской УК «Диалог». А если серьезно, то борьба с снегопадами близится к завершению и пора подводить итоги. А итогами станет не только очистка города от снега во дворах, на дорогах и на крышах полумиллионного города, но и очистка города от криминала в жилищном и коммунальном хозяйстве, где после ухода на повышение Вячеслава Новицкого и на пенсию Владимира Браташова стали появляться и нерадивые подрядчики, и вороватые начальники юротделов. Впрочем накануне больших выборов очищение от скверны, (не путать со скверами), идёт полным ходом. Вот и Руслана Цаликова привлекли к уголовной ответственности. Кто такой спросите вы? Экс- Первый заместитель Министерства Обороны. Неприкасаемых нет ни в муниципалитете Сургута, ни на самом высоком федеральном уровне. Об этом говорить никогда не рано и никогда не поздно. А потому, как завещал Вячеслав Новицкий, «чиновник должен в один день встать, забрать свои канцтовары и уйти». Тем более после представления прокуратуры.