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​Чемпионат мира – 2026: завершился первый тур группового этапа

Завершился первый тур чемпионата мира по футболу 2026 года

​Чемпионат мира – 2026: завершился первый тур группового этапа
REUTERS / Claudia Greco

В ночь на 18 июня в Мехико завершился первый тур группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Все 48 сборных провели по одному матчу и определили промежуточное положение в своих группах, передает Life.ru.

Одной из главных неожиданностей стартового тура стала ничья сборной Португалии с ДР Конго − 1:1. Португальцы открыли счет уже на шестой минуте благодаря голу Жоау Невеша, однако еще до перерыва Йоан Висса восстановил равновесие. Капитан европейцев Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но отличиться не сумел.

В группе L сборная Англии обыграла Хорватию со счетом 4:2. Дубль оформил Харри Кейн, еще по голу забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. У хорватов отличились Мартин Батурина и Петар Муса.

Дебютант чемпионатов мира − сборная Узбекистана − уступила Колумбии со счетом 1:3. Единственный мяч узбекистанцев забил бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Среди других заметных результатов тура − разгромная победа Германии над Кюрасао (7:1), успех США в матче с Парагваем (4:1) и победа Аргентины над Алжиром (3:0). Вничью завершились встречи Бельгии и Египта (1:1), Нидерландов и Японии (2:2), Бразилии и Марокко (1:1), а также Испании и Кабо-Верде (0:0).

После первого тура список лучших бомбардиров возглавил Лионель Месси, оформивший хет-трик в ворота сборной Алжира. По два мяча на счету Харри Кейна, Эрлинга Холанда, Кая Хаверца, Килиана Мбаппе и еще нескольких игроков.

Второй тур группового этапа стартует сегодня вечером, 19 июня. Одним из первых матчей станет встреча Чехии и ЮАР, которая начнется в 19:00 по московскому времени. Также в программе игрового дня матчи Швейцарии и Боснии и Герцеговины, Канады и Катара, а также Мексики и Южной Кореи.

Групповой раунд чемпионата мира продлится до 28 июня, после чего начнутся матчи плей-офф.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 316, комментариев: 0
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