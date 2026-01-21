В одном из домов Сургута вода пропала еще два дня назад

16+
Жители одного подъезда в доме на Каролинского в Сургуте два дня живут без воды
Фото Freepik

Жители дома №12 на улице Иосифа Каролинского в Сургуте сообщили о проблемах с водоснабжением в шестом подъезде, пишет stribuna.ru. По их словам, уже двое суток там нет ни горячей, ни холодной воды. Как утверждают горожане, подвоз воды не организован, в ближайших магазинах быстро закончилась питьевая вода, а управляющая компания «Система» не сообщает сроки устранения аварии.

По словам жительницы дома Ксении Домашевой, 19 января около 18:00 подачу горячей и холодной воды перекрыли, и к настоящему времени ситуация в шестом подъезде не изменилась. Она отметила, что в группе дома появлялся комментарий о том, что на первом этаже квартира затапливает коммерческое помещение ниже, однако другой информации получить не удалось. «Я оставляла заявку в УК, чтобы прокомментировали происходящее, но ее тут же отклонили. Диспетчеры по телефону отвечают, что информации нет, проблема решается, но фактических движений нет», — рассказала сургутянка.


Сегодня в 12:37
