Администрация Сургута: в городе может быть временно недоступен вызов экстренных служб с мобильных. UPD: связь восстановлена

В Сургуте может не работать вызов экстренных служб с мобильных — что делать?

Администрация Сургута: в городе может быть временно недоступен вызов экстренных служб с мобильных. UPD: связь восстановлена
Фото Freepik

В Сургуте из-за технического сбоя временно недоступен вызов экстренных оперативных служб по номерам 112, 101, 102, 103 с мобильных телефонов некоторых операторов связи. Об этом сообщили в городской администрации.

При необходимости жителей просят обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 21-45-40. В администрации уточнили, что принимаются меры по восстановлению связи.

Также опубликованы номера городских экстренных служб:

  • пожарная охрана: 77-87-17, 77-87-16, 24-76-17;
  • полиция: 76-13-11, 76-13-23;
  • скорая медицинская помощь: 21-77-30, 21-77-31, 21-77-32, 21-77-33, 21-77-34;
  • аварийная газовая служба: 22-04-56.

UPD на 10:57 по местному времени: администрация Сургута сообщила, что Техническая возможность вызова экстренных оперативных служб с мобильных телефонов восстановлена.


Сегодня в 10:13, просмотров: 306, комментариев: 0
