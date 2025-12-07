В Сургуте двухлетний ребенок проглотил 19 магнитов и оказался в реанимации

В Центр охраны материнства и детства Сургута экстренно поступил ребенок двух лет семи месяцев с сильными болями в животе и высокой температурой. Малыш проглотил 19 магнитов от конструктора – из-за этого возникли серьезные повреждения кишечника и воспаление брюшной полости, рассказала в пресс-службе Центра.

Врачебный консилиум принял решение срочно оперировать – проглоченные магниты притянулись друг к другу через стенки кишечника и буквально «прокусили» его.

Экстренную операцию провела бригада под руководством заведующего детским хирургическим отделением Эльнура Джафарова. Во время вмешательства врачи обнаружили двойную перфорацию толстой кишки. Мальчику удалили магниты и ушили поврежденные участки.

После операции ребенок провел шесть дней в реанимации. Он не мог есть самостоятельно и получал питание внутривенно, а также проходил курс антибиотиков, обезболивание и лечение для восстановления работы кишечника.

Состояние малыша контролировали заведующий Детским хирургическим отделением №2 Максим Смоленцев, и.о. заведующего Детским хирургическим отделением №3 Антон Миргородский и заведующий отделением анестезиологии и реанимации для детей №2 Юрий Шерстюк.

Сейчас ребенок переведен в детское хирургическое отделение №3. Врачи отмечают, что его состояние стабилизировалось, он начинает есть самостоятельно, раны заживают, прогноз благоприятный.