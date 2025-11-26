Депутаты Сургута потребовала пресечь незаконные свалки снега

В Думе Сургута заявили о необходимости усилить контроль за вывозом снега. По словам депутатов, часть предпринимателей продолжает складировать его в промышленных зонах, на пустырях и окраинах города вместо вывоза на официальные полигоны.

По словам депутата Владимира Клишина, снежные массы регулярно сваливают на территориях дачных кооперативов, из-за чего весной участки затапливает талыми водами.

Между тем, народный избранник Богдан Гужва дополнил, что незаконные свалки существуют не только на окраинах, но и в самом городе.

«Ситуация есть не только на окраинах, но и в центре Сургута. В частности, по улице Базовой. Через промзону валят, к железным дорогам выезды есть, и это очень много мест. Мы обращались в контрольное управление: они машины фиксируют, видят, но методов борьбы практически не существует», – заявил депутат.

В качестве примера он также привел ситуацию в жилом комплексе «Голд фиш», который весной оказался подтоплен. По его словам, снег зачастую просто сгребают с дворов, но не вывозят на легальные площадки, а складируют в соседних районах, где таяние приводит к подтоплениям.

Богдан Гужва предложил усложнить правила перевозки снега для бизнеса и ввести дополнительные требования к предпринимателям, однако в администрации уточнили, что подобные меры могут быть расценены прокуратурой как избыточное давление на предпринимателей. Несмотря на это, депутаты настаивают на необходимости доработки механизмов контроля.

В числе возможных решений Гужва озвучил внедрение инструментов технического контроля: «Есть системы наподобие «Платона», где отслеживается маршрут движения транспорта. Почему мы не можем так же контролировать, откуда вывозят снег и куда?».

Напомним, этой зимой в Сургуте должны работать все снежные полигоны. В настоящее время принимают снег четыре площадки, пятый объект готовится к запуску и должен начать работу с 12 декабря.