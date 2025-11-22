Югра подключится к строительству новых школ в Сургуте

В Сургуте построят новые школы и достроят ранее замороженные объекты при помощи округа. Такую помощь пообещал губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе пресс-конференции в рамках форума «Информационный мир Югры».

«В Сургуте большой запрос на школы, и мы его будем реализовывать. Сегодня понятно, что модель строительства школ по концессии не получилась, многие расторгаются, переходим на прямые инвестиции», – сказал Руслан Кухарук.

Югра готова помочь городу не только в возведении новых зданий, но и в достройке тех объектов, которые оказались проблемными или зависли на стадии подготовки.

Планируется разработка проектно-сметной документации и строительство двух школ на 1 500 мест каждая, а также трех детских садов по 450 мест.

Яркий пример долгостроя в Сургуте – школа в 5А микрорайоне. Жители этого района уже 20 лет ждут появления учебного заведения. В администрации объяснили, что объект должен был возводиться по концессии, однако подрядчик не выполнил обязательства, и договор расторгли.

«В августе подписано соглашение о прекращении концессионного соглашения. Сейчас готовятся документы для торгов», – сообщали в мэрии.

Новый подрядчик должен построить школу на 1 500 мест до конца 2028 года.