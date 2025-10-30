16+
Капремонт здания администрации Сургута на Маяковского начнется в 2026 году. На это потратят 200 миллионов

В Сургуте отремонтируют административное здание на улице Маяковского

Капремонт здания администрации Сургута на Маяковского начнется в 2026 году. На это потратят 200 миллионов
Фото Яндекс.Карты

В Сургуте в 2026 году стартует капитальный ремонт здания администрации на улице Маяковского. Как сообщили на заседании профильного комитета думы, подрядная организация завершила проект реконструкции — с годичным опозданием. Сейчас документация проходит государственную экспертизу, сообщает sitv.ru.

Ориентировочная стоимость работ — чуть более 200 млн рублей, средства заложены в городском бюджете. Окончательная цена будет определена после получения заключения экспертов. «После получения заключения о проверке достоверности мы предполагаем, что аукционная документация будет готова ориентировочно в конце ноября — начале декабря, и тогда будет объявлен конкурс. Ориентировочные сроки выполнения работ — первый квартал 2026 года. Такие даты обусловлены тем, что по результатам госэкспертизы может потребоваться увеличение объема финансирования в утвержденном бюджете. Учитывая все процедурные моменты, мы планируем объявить аукцион примерно в феврале», — рассказала исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Эльвира Рахматуллина.

Вопрос капитального ремонта здания на Маяковского имеет десятилетнюю историю. Ещё в 2014 году условия труда сотрудников ряда департаментов признали небезопасными, а помещения — аварийными. Подразделения мэрии перевели в арендованные площади на улице Гагарина, где они работают до сих пор. Все эти годы город несёт расходы на аренду, параллельно обсуждая будущую реконструкцию здания на Маяковского, 15.


Сегодня в 16:17
Сегодня в 16:17, просмотров: 52, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

