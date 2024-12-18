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​В Сургуте подрядчика оштрафуют за срыв сроков ремонта здания на Маяковского

В Думе Сургута вновь обсудили задержки ремонта здания на Маяковского, 15

​В Сургуте подрядчика оштрафуют за срыв сроков ремонта здания на Маяковского
Фото: Яндекс.Карты

На заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию депутаты Думы Сургута обсудили ситуацию с капитальным ремонтом здания на улице Маяковского, 15. Задержки в работе подрядчика потребовали корректировки графика и дополнительных мер контроля.

Как сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Андрей Романов, контракт на корректировку проектной документации с ООО «Сибирьтранспроект» был заключен летом 2024 года. Однако к концу ноября, когда работы должны были завершиться, проект готов лишь наполовину. Причина – отсутствие сметной документации, необходимой для государственной экспертизы.

«Ориентировочный срок подачи заявления в управление госэкспертизой для прохождения достоверности сметной стоимости ремонтных работ − ориентировочно февраль месяц. Получение достоверности сметной стоимости планируем в апреле 2025 года. <…>Подрядчик работает, обещает завершить корректировку. Мы уже начали претензионную работу: начисляем штрафы и пени. Контроль за ситуацией ведут администрация города, глава Сургута и депутатский корпус», – отметил чиновник.

Предполагается, что в здании разместятся восемь подразделений администрации, включая департамент городского хозяйства, департамент образования, комитет молодежной политики и другие отделы. Сейчас некоторые из этих структур находятся в помещениях на улице Гагарина, 11, на аренду которых в 2024 году выделили 43 млн рублей.

Заместитель председателя комитета Богдан Гужва предложил откорректировать дорожную карту проекта.

«К цели мы идем, но фиксируем, что подача документов в госэкспертизу назначена на февраль, а средства на строительно-монтажные работы предусмотрены в проекте бюджета на 2025-2027 годы. Держим вопрос на контроле и вернемся к его рассмотрению в июне 2025 года», − резюмировал народный избранник.

Напоминаем, изначально завершить реконструкцию здания на Маяковского, 15 планировалось к октябрю 2024 года, однако сроки сдвинулись из-за того, что аукцион по продаже гостиницы «Кедр» и «Агентства воздушных сообщений» за 273 миллиона провести не удалось.

В марте 2024 года стало известно, что бюджет Сургута пополнился на 132 миллиона рублей от приватизации муниципального имущества. Почти все объекты из прогнозного плана на 2023 год удалось реализовать, кроме гостиницы «Кедр» на улице Островского. Получилось продать пакет акций АО «Агентство воздушных сообщений». Сумма сделки с компанией «Север-Лес» составила более 125 миллионов рублей.

Эти средства поступили в доходную часть бюджета города. В том числе, ремонт объекта – здания на Маяковского, 15 был обеспечен финансированием бюджета на 2024 год, планово − на 2025 год.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 59, комментариев: 0
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