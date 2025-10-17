Из Сургута отправлены за пределы России 80 иностранцев

В Сургуте принудительно выдворены за пределы Российской Федерации более 80 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Мероприятие проведено сотрудниками УМВД России по Югре совместно с УФССП. Все выдворенные были направлены авиарейсами в страны своей гражданской принадлежности.

Подобные меры являются частью системной работы правоохранительных органов Югры по контролю за соблюдением миграционного законодательства. С начала 2025 года на территории округа было исполнено свыше 400 решений о принудительном выдворении. Административной ответственности за различные нарушения уже подверглись более 6 500 иностранных граждан.

В настоящее время в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Сургуту находятся более 200 человек. В отношении них также вынесены решения о выдворении, и они ожидают отправки на родину.

В УМВД России по ХМАО – Югре подчёркивают, что обеспечение законности в сфере миграции остаётся приоритетным направлением деятельности полиции. Регулярно проводятся рейдовые и оперативные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений. Ведомство также напоминает о необходимости строгого соблюдения миграционного законодательства и просит граждан сообщать о возможных нарушениях по телефону дежурной части 102.