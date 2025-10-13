Рейс из Сургута в Уфу задержали на сутки из-за позднего прибытия самолета

Сегодняшний рейс U69072 из Сургута в Уфу авиакомпании «Уральские авиалинии» не вылетел по расписанию. Причиной стало позднее прибытие самолета в сургутский аэропорт, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Пассажирам придется ждать вылета почти сутки − рейс перенесли на 10:15 утра 14 октября. По информации надзорного ведомства, на борту ожидается 210 человек. Сейчас прокуратура контролирует соблюдение всех норм и обеспечение пассажиров услугами по стандартам Федеральных авиационных правил.

Задержка затронула и обратный рейс из Уфы в Сургут − его прибытие теперь ожидается в 15:10, следует из онлайн-табло аэропорта.

Это не первая подобная задержка на данном направлении. Жительница Сургута Дарья Щ. рассказала корреспонденту siapress.ru, что 11 октября они тоже вылетели в Уфу с большой задержкой.

«Это авиакомпания Utair, рейс должен был быть в 08:05, а вылетели ближе к 16:00. Почти 8 часов ждали», − поделилась пассажирка.